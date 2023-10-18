İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 12. gün)

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 4 BİN 400'ü AŞTI

Diğer taraftan, tırmananan Filistin-İsrail çatışması her iki taraftan da 4 bin 400'den fazla kişinin hayatına mal oldu.



Filistin Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda toplam 3 bin 61 Filistinlinin öldüğünü ve 13 bin 750'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail tarafındaki ölü sayısının ise bin 400'ün üzerine çıktığı ve 4 bin 229 kişinin de yaralandığını belirtildi.