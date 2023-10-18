İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor (İsrail-Hamas çatışmalarında 12. gün)
Gazze'de 500 kişinin ölümüne neden olan saldırının yankıları sürerken bölgeden bombardıman haberleri gelmeyi sürdürüyor. Bu sabah saatlerinde Gazze yine hava saldırılarıyla hedef alındı. İsrail, bir kez daha Gazze'de bulunan sivilleri güneye gitmeleri konusunda uyardı. Bununla birlikte, İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 3 bini aşarken, çatışmalarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı bin 400'ü geçti.
İsrail'in, 7 Ekim'de başlattığı Gazze bombardımanının en ölümcül saldırısı dün gece yaşandı. İsrail, el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı, saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Olay sırasında hastanede sadece hastalar değil, bombardımandan kaçarak binaya sığınan yüzlerce kişi de vardı. Hamas misilleme olarak Tel Aviv'e roket saldırısı düzenledi. Hizbullah'sa bugünü "İsrail'e karşı öfke günü" ilan etti. Ayrıntıları okumak için tıklayın.