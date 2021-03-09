İtalya'da ağır Covid-19 hastaları yoğun bakım istasyonuna dönüştürülen trenle taşınacak

İtalya'da "Covid-19 treni" projesi tanıtıldı. Bu trenle ağır corona virüs hastalarının taşınması planlanıyor. Söz konusu tren aracılığıyla, bir bölgede hastanelerin dolması halinde Covid-19 hastalarının başka bölgelere, hatta başka ülkelere sevk edilmesi hedefleniyor.

AP - NTV Haber 09.03.2021 - 16:11 | Son Güncelleme : 09.03.2021 - 16:13

İtalya'da ağır Covid-19 hastaları yoğun bakım istasyonuna dönüştürülen trenle taşınacak - 1
İtalya'da yoğun bakım unitesine dönüştürülen tren basına tanıtıldı. Roma'daki istasyonda tanıtılan tren, corona virüs ve diğer salgınlarda kullanılmak üzere tasarlandı.
İtalya'da ağır Covid-19 hastaları yoğun bakım istasyonuna dönüştürülen trenle taşınacak - 2
Durumu ağır hastalar, trendeki yoğun bakım ünitesi sayesinde başka bölgelere taşınabilecek.
Bir bölgenin hastanelerinde kapasite sıkıntısı yaşanması halinde tren devreye sokulacak.
İtalya'da ağır Covid-19 hastaları yoğun bakım istasyonuna dönüştürülen trenle taşınacak - 3

HER VAGON 21 HASTA KAPASİTESİNE SAHİP

Hastalar, trenle salgının daha hafif seyrettiği ve hastanelerin daha boş olduğu bölgelere götürülecek.

Trende yoğun bakım ünitesi dışında oksijen takviyesi ve solunum cihazı bulunan diğer vagonlar da yer alıyor. Bu vagonlar 21 hasta taşıma kapasitesine sahip.
İtalya'da ağır Covid-19 hastaları yoğun bakım istasyonuna dönüştürülen trenle taşınacak - 4
Trenin gerekirse başka ülkelere de hasta götürebileceği belirtiliyor.
İtalya'da ağır Covid-19 hastaları yoğun bakım istasyonuna dönüştürülen trenle taşınacak - 5
Konuyla ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Her vagon dışarıdan bağımsız ve tüm hastaları anlık olarak takip etme imkanımız var. Nefes alma güçlüğü çeken hastalara anında müdahale edebiliyoruz. Tren, hastalara maksimum koruma sağlamak için tasarlandı" denildi.
İtalya'da ağır Covid-19 hastaları yoğun bakım istasyonuna dönüştürülen trenle taşınacak - 6

İSTASYONUN YANINDA AŞI MERKEZİ DE VAR

Öte yandan, Roma'daki istasyonun dışında bir aşı merkezi de kuruldu. Bu merkezin günde bin 500 kişiye aşı yapma kapasitesi bulunuyor.

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