Japonya'da gizemli virüs: 21 kişi hayatını kaybetti
Uzmanlar, nadir görülen fakat tehlikeli bir bakteriyel enfeksiyonun Japonya'da rekor hızla yayıldığı konusunda uyardı. Yetkililer hastalığa neyin neden olduğunu belirlemekte zorlanıyor. 45 kentte görülen bakteri, 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
İLK İKİ AYDA 378 VAKA
Japonya'da bilim insanlarının henüz nedenini belirleyemediği bir enfeksiyon rekor hızla yayılıyor.
Uzmanlar 2024'te görülecek vaka sayısının geçen yılın rekor sayılarını aşmasını bekliyor.
Geçen yıl toplamda 941 vaka görülürken bu yılın sadece ilk iki ayında 378 vaka rapor edildi.