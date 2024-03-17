Japonya'da gizemli virüs: 21 kişi hayatını kaybetti

SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ GEÇİYOR

Çoğu vakaya "streptococcus pyogenes" adı verilen bir bakteri neden oluyor.

Daha yaygın olarak "strep A" olarak biliniyor; özellikle çocuklarda boğaz ağrısına neden oluyor ve birçok insan kaynağını bilmeden hastalığı atlatıyor.

Ancak enfeksiyona neden olan son derece bulaşıcı bakteriler, özellikle 30 yaşın üzerindeki yetişkinlerde ciddi hastalıklara, sağlık sorunlarına ve ölüme neden olabiliyor.

Vakaların yüzde 30'u ölümle sonuçlanıyor.