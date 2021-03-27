Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti

Japonya'da halk, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkede her yıl mart sonunda açan "sakura" çiçeklerini görmek için parkları doldurdu.

Anadolu Ajansı 27.03.2021 - 12:29

Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 1
Ülkede her yıl "baharın müjdecisi" kabul edilen ve Türkiye'de kiraz çiçeği olarak bilinen sakura çiçekleri başkent Tokyo'yu beyaz örtü gibi sardı.
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 2
Başkent sakinleri, Kovid-19 salgınına rağmen "hanami" ismi verilen "geleneksel kiraz çiçeği izleme etkinliklerine" katılmak için kentteki parkların yolunu tuttu.
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 3

SAKURA NEDİR?

Japonya dışında meyve vermeyen bir tür kiraz ağacı olan sakuralar "milli sembol" olarak kabul edildikleri ülkede güzellik ve yeniden doğuşu temsil ediyor.

Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 4
Samuray felsefesinde sakuranın, çok kısa süreliğine açması ve solmadan yere düşmesi sebebiyle zamansız ölümü simgelediği kaydediliyor.

Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 5
Tarih boyunca Japon askerlerinin, savaşa gitmeden önce her an ölümü hatırlaması için yanlarında sakura çiçeği bulundurduğu anlatılıyor.
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 6
Sakuraları "genel yaşam döngüsü" olarak değerlendiren Japon toplumu, bu çiçeklerin açmasını baharın müjdecisi olarak görüyor.
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 7

SALGIN TEDBİRİ

Vaka sayılarının düşük seyrettiği Japonya'da da Covid-19 salgını etkisini hissettiriyor.
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 8
Ocak-mart döneminde ülkenin farklı bölgelerinde kademeli olarak uygulanan olağanüstü hal (OHAL) hafta başı itibarıyla tamamen sonlandırıldı.
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 9
Yerel idarelerce "hanami" etkinliklerinin düzenlenmesi yasaklanırken sakura ağaçlarının bulundukları noktaların etrafı "etkinlik yapılmaması" uyarılarıyla çevrelendi.

Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 10
OHAL'in sona erdiği tarihin sakuraların açış sezonuna denk gelmesini fırsat bilen Japonlar ise geleneklerinden vazgeçmeyerek bu çiçekleri görmeye gitti.
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 11
Gencinden yaşlısına Japonlar, ağaçların altında piknik yapılmasına izin verilmese de baharın gelişini görmek, fotoğraf çektirmek için yaşadıkları bölgelerdeki parklara akın etti.

Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 12
Ülkenin güneybatısından kuzeydoğusuna doğru martta açmaya başlayan sakura çiçekleri, Tokyo ve çevresini nisan başına kadar "gelin" gibi süslüyor.
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 13
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 14
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 15
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 16
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 17
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 18
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 19
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 20
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 21
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 22
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 23
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 24
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 25
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 26
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 27
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 28
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 29
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 30
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 31
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 32
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 33
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 34
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 35
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 36
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 37
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 38
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 39
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 40
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 41
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 42
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 43
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 44
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 45
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 46
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 47
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 48
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 49
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 50
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 51
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 52
Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti - 53

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