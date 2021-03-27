Japonya'da halk Covid-19'a rağmen "sakura" çiçeklerini görmek için parklara akın etti

Japonya'da halk, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkede her yıl mart sonunda açan "sakura" çiçeklerini görmek için parkları doldurdu.

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Anadolu Ajansı 27.03.2021 - 12:29

Ülkede her yıl "baharın müjdecisi" kabul edilen ve Türkiye'de kiraz çiçeği olarak bilinen sakura çiçekleri başkent Tokyo'yu beyaz örtü gibi sardı.

Başkent sakinleri, Kovid-19 salgınına rağmen "hanami" ismi verilen "geleneksel kiraz çiçeği izleme etkinliklerine" katılmak için kentteki parkların yolunu tuttu.

SAKURA NEDİR? Japonya dışında meyve vermeyen bir tür kiraz ağacı olan sakuralar "milli sembol" olarak kabul edildikleri ülkede güzellik ve yeniden doğuşu temsil ediyor.





Samuray felsefesinde sakuranın, çok kısa süreliğine açması ve solmadan yere düşmesi sebebiyle zamansız ölümü simgelediği kaydediliyor.





Tarih boyunca Japon askerlerinin, savaşa gitmeden önce her an ölümü hatırlaması için yanlarında sakura çiçeği bulundurduğu anlatılıyor.

Sakuraları "genel yaşam döngüsü" olarak değerlendiren Japon toplumu, bu çiçeklerin açmasını baharın müjdecisi olarak görüyor.

SALGIN TEDBİRİ Vaka sayılarının düşük seyrettiği Japonya'da da Covid-19 salgını etkisini hissettiriyor.

Ocak-mart döneminde ülkenin farklı bölgelerinde kademeli olarak uygulanan olağanüstü hal (OHAL) hafta başı itibarıyla tamamen sonlandırıldı.

Yerel idarelerce "hanami" etkinliklerinin düzenlenmesi yasaklanırken sakura ağaçlarının bulundukları noktaların etrafı "etkinlik yapılmaması" uyarılarıyla çevrelendi.





OHAL'in sona erdiği tarihin sakuraların açış sezonuna denk gelmesini fırsat bilen Japonlar ise geleneklerinden vazgeçmeyerek bu çiçekleri görmeye gitti.

Gencinden yaşlısına Japonlar, ağaçların altında piknik yapılmasına izin verilmese de baharın gelişini görmek, fotoğraf çektirmek için yaşadıkları bölgelerdeki parklara akın etti.





Ülkenin güneybatısından kuzeydoğusuna doğru martta açmaya başlayan sakura çiçekleri, Tokyo ve çevresini nisan başına kadar "gelin" gibi süslüyor.