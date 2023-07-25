John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO ayrıntısı: CIA ajanı tarafından açıklandı

SOVYET PERSONELİ YOLCULARIN PENCEREDEN BAKMASINI ENGELLEDİ

İlginç bir şekilde, Efron ve diğer iki yetkilinin içinde olduğu trenin Sovyet personeli gözle görülür bir şekilde tedirgin olarak trenin perdelerini kapattı ve gözlemden sonra yolcuların pencerelerden dışarı bakmalarına izin vermedi. ABD'li gözlemciler tanık oldukları alışılmadık hava araçlarının uçan daire ya da disk uçak olduğuna kesin olarak inanıyorlardı.