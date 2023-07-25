John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO ayrıntısı: CIA ajanı tarafından açıklandı
ABD’de yakın zamanda gizliliği kaldırılan eski başkan John F. Kennedy’nin suikastına dair belgeler, şaşırtıcı bir olaya ışık tuttu: ABD Hava Kuvvetleri'nin 1955 tarihli bir telgrafı, Sovyetler Birliği üzerinde "uçan dairelere" tanık olduklarını bildiren üç ABD'li gözlemcinin ifadelerini ortaya koydu. Buna göre belgelerde, bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yetkilisi, askeri personelin "uçan dairelere benzeyen iki dairesel uçağın dikey olarak havalandığının görüldüğünü" bildirdi. Bu olay, ABD’yi saran UFO ateşini daha da körükledi.
ABD’nin eski başkanı John F. Kennedy’nin suikastine dair yakın zamanda komuya açılan bin 100'den fazla dosyadan oluşan belgeler, Sovyetler Birliği'ne yapılan bir gezi sırasında ABD'li yetkililer tarafından tanık olunan "uçan disklere ya da uçan dairelere benzeyen alışılmadık hava araçlarının" olağanüstü bir şekilde görüldüğünü anlatan bir telgraftan alıntılar içerdiği görüldü.