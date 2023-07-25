John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO ayrıntısı: CIA ajanı tarafından açıklandı

ABD’de yakın zamanda gizliliği kaldırılan eski başkan John F. Kennedy’nin suikastına dair belgeler, şaşırtıcı bir olaya ışık tuttu: ABD Hava Kuvvetleri'nin 1955 tarihli bir telgrafı, Sovyetler Birliği üzerinde "uçan dairelere" tanık olduklarını bildiren üç ABD'li gözlemcinin ifadelerini ortaya koydu. Buna göre belgelerde, bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yetkilisi, askeri personelin "uçan dairelere benzeyen iki dairesel uçağın dikey olarak havalandığının görüldüğünü" bildirdi. Bu olay, ABD’yi saran UFO ateşini daha da körükledi.

John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO ayrıntısı: CIA ajanı tarafından açıklandı - 1

ABD’nin eski başkanı John F. Kennedy’nin suikastine dair yakın zamanda komuya açılan bin 100'den fazla dosyadan oluşan belgeler, Sovyetler Birliği'ne yapılan bir gezi sırasında ABD'li yetkililer tarafından tanık olunan "uçan disklere ya da uçan dairelere benzeyen alışılmadık hava araçlarının" olağanüstü bir şekilde görüldüğünü anlatan bir telgraftan alıntılar içerdiği görüldü.

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John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO ayrıntısı: CIA ajanı tarafından açıklandı - 2

Görgü tanıkları, uçağın neredeyse dikey olarak havalandığını ve etrafına kıvılcımlar yayarken olağandışı dönme hareketleri sergilediğini söyledi.

John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO ayrıntısı: CIA ajanı tarafından açıklandı - 3

Kennedy'in suikast belgelerinde "uçan daireler"in yer alması Kongre'nin Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP) konusundaki son oturumları ve UFO karşılaşmaları hakkında ilk elden bilgi sahibi olduğunu iddia eden birkaç tanığın ifadeleriyle aynı zamana denk geldiği bir anda ortaya çıktı.

John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO ayrıntısı: CIA ajanı tarafından açıklandı - 4

1955 YILINDA SOVYETLERİ ZİYARET ETTİ

Yeni redakte edilen belgelere göre, gözlemde yer alan kişilerden biri, daha önce adı diğer tüm kayıtlardan gizlenmiş olan CIA'in eski ajanslarından Rueben Efron'du. Efron, Senatör Richard Russel (D-GA) ve Yarbay E. U. Hathaway ile birlikte 5 Ekim 1955 tarihinde Sovyetler Birliği'ndeki Atjaty ve Adzhijabu arasında seyahat etti. 

John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO ayrıntısı: CIA ajanı tarafından açıklandı - 5

Efron’un ziyaretlerinin amacı hala belirsizliğini korurken, gizemli uçan daireyi onun  yolculuklarına gizemli bir boyut kattı.

John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO ayrıntısı: CIA ajanı tarafından açıklandı - 6

Resmi belgede, gözlemin "üç güvenilir ABD'li gözlemci" tarafından yapıldığı ve gözlemcilerin uçan daire şeklindeki uçağın kuzey yönünde  hızlanmadan önce yavaşça yaklaşık 2 bin kilometreye kadar yükseldiğine tanık oldukları vurgulandı. Tanıklar, ayrıca çevrede iki projektör gördüklerini de rapor etti.

John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO ayrıntısı: CIA ajanı tarafından açıklandı - 7

SOVYET PERSONELİ YOLCULARIN PENCEREDEN BAKMASINI ENGELLEDİ

İlginç bir şekilde, Efron ve diğer iki yetkilinin içinde olduğu trenin Sovyet personeli gözle görülür bir şekilde tedirgin olarak trenin perdelerini kapattı ve gözlemden sonra yolcuların pencerelerden dışarı bakmalarına izin vermedi.  ABD'li gözlemciler tanık oldukları alışılmadık hava araçlarının uçan daire ya da disk uçak olduğuna kesin olarak inanıyorlardı.

John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO ayrıntısı: CIA ajanı tarafından açıklandı - 8

Karşılaşmanın ardından üç ABD’li gözlemci Prag'a giderek büyükelçilikteki ABD Hava Ataşesi Yarbay Thomas S. Ryan ile görüştü. Olayla ilgili haberler sonunda ABD’ye ulaştı, ancak Senatör Russell o dönemde konuyu kamuoyuna duyurmaktan kaçındı.

John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO ayrıntısı: CIA ajanı tarafından açıklandı - 9

Russell'ın daha sonra Başkan Kennedy suikastını araştırmakla görevlendirilen Warren Komisyonu'na katılması, UFO gözlemi ile JFK'nin ölümünü çevreleyen olaylar arasındaki bağlantıya ilgi çekici bir katman ekledi.

John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO ayrıntısı: CIA ajanı tarafından açıklandı - 10

Diğer taraftan, son UFO ifşaatları ve Kongre'nin Tanımlanamayan Anormal Fenomenlere odaklanması, JFK suikastının arkasındaki isim olan Lee Harvey Oswald'ın posta yazışmalarını izlediği iddia edilen CIA ajanı Rueben Efron ismine daha fazla dikkat çekilmesini sağladı. Efron'un gizliliği kaldırılan belgelerdeki varlığı, Oswald'ın bir süredir ABD hükümetinin radarında olduğunu gösterdi.

John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO ayrıntısı: CIA ajanı tarafından açıklandı - 11

Öte yandan ABD, UFO gözlemlerinin gizemleri ve hükümetin bu tür fenomenler hakkındaki olası bilgisi ile boğuşurken, Kongre'nin oturumları devam ediyor. Hava Kuvvetleri ve istihbarat teşkilatı emektarı David Grusch gibi güvenilir tanıkların yasadışı bir UFO kazası kurtarma programı hakkındaki  iddialarını paylaşmak üzere öne çıkmasıyla, UFO'lar ve olası dünya dışı kökenleri hakkındaki tartışmalar yeni boyutlara ulaştı.

John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO ayrıntısı: CIA ajanı tarafından açıklandı - 12

PENTAGON UFO BİRMİ KURDU 

Amerika Birleşik Devletleri'nde ordu kameralarına takılan tanımlanamayan cisim görüntüleri yetkilileri harekete geçirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)  2021 yılında bir UFO birimi kurulduğunu duyurdu. Kısaca Airborne adı verilen proje uçan cisimleri tespit ediyor. Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks, Airborne'nun cisimlere "saptama, tanımlama ve niteleme" yaptığını aktardı. 

John F. Kennedy suikastı belgelerinde UFO ayrıntısı: CIA ajanı tarafından açıklandı - 13

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, UFO olarak da bilinen tanımlanamayan hava olaylarına (UAP) ilişkin raporunu geçtiğimiz yıl yayımlamıştı. Raporda, 2004 ve 2021 yılları arasında gözlemlenen hava olaylarının incelendiği belirtildi. ABD hükümetine bağlı kaynaklardan 144 gözlemin saptandığı kaydedilen raporda, bunlardan 80'inin birden çok sensör üzerinden izlendiğine dikkat çekildi.

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