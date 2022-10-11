Julia Kasırgası ve şiddetli yağışlar Orta Amerika'da 28 kişinin ölümüne neden oldu

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ ÖLDÜ

Guatemala Afet Önleme Ajansı, Alta Verapaz bölgesinde afet nedeniyle yıkılan bir evde aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiğini, Huehuetenango kentinde de arama kurtarma çalışmalarına katılan ve aralarında bir askerin de bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.