Kaliforniya'dan "karlı ay" manzaraları

"Karlı ay" olarak bilinen dolunay cuma gecesi gökyüzünü aydınlattı ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gözlemlendi. Yılın ikinci dolunayı olan karlı ay, genellikle kış mevisimin kuzey yarımküreyi iyice etkisi altına aldığı bir zamanda gerçekleşir. "Mikro ay" olarak da bilinen karlı ay, görüntüsünün aksine ayın dünyadan en uzak olduğu hallerinden biridir. İşte Kaliforniya'dan "karlı ay" manzaraları...

Kaliforniya'dan "karlı ay" manzaraları - 1

Yılın ikinci dolunayı olan ve cuma gecesini cumartesiye bağlayan gece gözlemlenen "karlı ay" aynı zamanda "mikro ay" olarak da biliniyor.

Ay, dünya yörüngesinin en uzak noktasından geçse de gece gökyüzünde büyük ve parlak bir manzara sundu.

DÜNYA HABERLERİ

Kaliforniya'dan "karlı ay" manzaraları - 2

"FIRTINA AYI" VE "AÇLIK AYI" DA DENİYOR

İngiltere'deki Greenwich Kraliyet Müzeleri bu isimlendirme hakkında, "Şubat ayının Kuzey bölgelerindeki tipik soğuk ve karlı havası, dolunayına karlı ay adını kazandırdı. 'Fırtına ayı' ve 'açlık ayı' diğer yaygın isimleridir.” ifadelerini kullandı.

Kaliforniya'dan "karlı ay" manzaraları - 3

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yerli Amerikalılar bu aya "ilk çiçekli ay" adını veriyor çünkü kışın patlak verdiği dönemden sonra baharı getireceğine inanılıyor.

Kaliforniya'dan "karlı ay" manzaraları - 4

Karlı ay genellikle kış mevisimin kuzey yarımküreyi iyice etkisi altına aldığı bir zamanda gerçekleşiyor

Kaliforniya'dan "karlı ay" manzaraları - 5
Kaliforniya'dan "karlı ay" manzaraları - 6
Kaliforniya'dan "karlı ay" manzaraları - 7
Kaliforniya'dan "karlı ay" manzaraları - 8
Kaliforniya'dan "karlı ay" manzaraları - 9
Kaliforniya'dan "karlı ay" manzaraları - 10
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