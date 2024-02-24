Kaliforniya'dan "karlı ay" manzaraları
"Karlı ay" olarak bilinen dolunay cuma gecesi gökyüzünü aydınlattı ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gözlemlendi. Yılın ikinci dolunayı olan karlı ay, genellikle kış mevisimin kuzey yarımküreyi iyice etkisi altına aldığı bir zamanda gerçekleşir. "Mikro ay" olarak da bilinen karlı ay, görüntüsünün aksine ayın dünyadan en uzak olduğu hallerinden biridir. İşte Kaliforniya'dan "karlı ay" manzaraları...
Yılın ikinci dolunayı olan ve cuma gecesini cumartesiye bağlayan gece gözlemlenen "karlı ay" aynı zamanda "mikro ay" olarak da biliniyor.
Ay, dünya yörüngesinin en uzak noktasından geçse de gece gökyüzünde büyük ve parlak bir manzara sundu.