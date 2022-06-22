Kanada tek kullanımlık plastikleri yasaklıyor

Kanada'da hükümet rakamlarına göre her yıl 15 milyara kadar plastik bakkal poşeti, her gün ise yaklaşık 16 milyon pipet kullanılıyor.

Çevre ve iklim değişikliği bakanı Steven Guilbeault, "Bu yeni düzenlemelerle plastik kirliliğini azaltmak ve topluluklarımızı ve sevdiğimiz yerleri temiz tutmak için tarihi bir adım atıyoruz" dedi.