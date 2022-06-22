Kanada tek kullanımlık plastikleri yasaklıyor

Haberler - ntv.com.tr 22.06.2022 - 15:26
Kanada, kirlilik ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, yıl sonuna kadar "zararlı" tek kullanımlık plastiklerin üretiminin ve ithalatının yasaklanacağını açıkladı.
Kanada Çevre Bakanlığı yaptığı açıklamada, çoğu plastik bakkal poşeti, çatal bıçak ve pipetin tıbbi ihtiyaç dışında yasak kapsamına alınacağını söyledi.
Yapılan açıklamada, "Belirli durumları tanımak için hedeflenen birkaç istisna dışında, bu zararlı tek kullanımlık plastiklerin üretimi ve ithalatına ilişkin yasak, Aralık 2022'de yürürlüğe girecek" denildi.
Bakanlık, "Kanada'daki işletmelere geçiş yapmak ve mevcut stoklarını tüketmek için yeterli zaman sağlamak için, Aralık 2023'ten itibaren bu ürünlerin satışı yasaklanacak" ifadelerini kullanırken, uluslararası kirliliği önlemek için 2025 yılı sonuna kadar bu tür plastiklerin ihracatını durduracağını da sözlerine ekledi.
İlk olarak 2019'da geri dönüştürülmesi zor plastikleri aşamalı olarak kaldırma sözü veren Başbakan Justin Trudeau, “Zararlı tek kullanımlık plastikleri yasaklayacağımıza söz verdik ve bu sözümüzü tutuyoruz” diye tweet attı.
Trudeau, “Önümüzdeki 10 yıl içinde bu yasak, 1,3 milyon tondan fazla plastik atığın ve 22 bin tondan fazla plastik kirliliğinin tahmini olarak ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanacak. Bu, çöple dolu bir milyon çöp torbasına eşittir” ifadelerini kullandı.
Kanada'da hükümet rakamlarına göre her yıl 15 milyara kadar plastik bakkal poşeti, her gün ise yaklaşık 16 milyon pipet kullanılıyor.
Çevre ve iklim değişikliği bakanı Steven Guilbeault, "Bu yeni düzenlemelerle plastik kirliliğini azaltmak ve topluluklarımızı ve sevdiğimiz yerleri temiz tutmak için tarihi bir adım atıyoruz" dedi.
Daha önce Kenya, Şili, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği, tek kullanımlık plastik ürünlere çeşitli yasaklar getirirken, Kanada'nın komşusu ABD, kongre tarafından zorunlu kılınan bir rapora göre, dünyada en çok atık plastik üreticisi olarak öne çıkıyor.