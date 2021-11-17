Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi

Yetkililer tarafından, yüzyılda bir görülen bir hava olayı olarak tanımlanan ölümcül bir fırtına, Kanada'nın Vancouver kentinde karayolu ve demiryolu bağlantılarını kopardı. Otoyoldaki toprak kaymasında bir kadın öldü ve kurtarma ekipleri en az iki kişinin daha kayıp olduğunu söyledi. Bununla birlikte, şiddetli fırtına nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haberler - ntv.com.tr 17.11.2021 - 17:21

Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 1

'nın British Columbia eyaletini sel vurdu.

Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 2

Şiddetli yağış başta Vancouver olmak üzere birçok kentte sele ve toprak kaymalarına neden oldu.

Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 3

Felakette en az bir kişi yaşamını yitirdi. İki kişiden de haber alınamıyor.

Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 4

Yağış beraberinde hasar da getirdi.

Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 5

SU YÜKSEKLİĞİ 4 METREYİ BULDU

Sokaklar göle döndü. Bazı yerlerde su yüksekliği 4 metreyi buldu. Çok sayıda araç su altında kaldı.

Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 6

Merritt kentinde 8 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Mahsur kalanlar ekipler tarafından güvenli bölgelere götürüldü.

Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 7

Diğer taraftan sel, limanları da etkiledi.

Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 8

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Kanada'dan sevkiyatlar geçici bir süreliğine durdu.

Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 9

Bölgeden geçen doğalgaz ve petrol boru hattının bir bölümü de güvenlik amacıyla kapatıldı.

Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 10

ABD'DE DE ETKİLİ OLDU

Öte yandan, ABD'nin  kuzeybatısı da olumsuz hava koşullarından etkilendi.

Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 11

Şiddetli yağış ve rüzgar Washington eyaletinde büyük hasara yol açtı.

Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 12

Birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 13

İşta yaşanan felakete dair fotoğraflar...

Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 14
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 15
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 16
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 17
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 18
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 19
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 20
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 21
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 22
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 23
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 24
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 25
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 26
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 27
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 28
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 29
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 30
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 31
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 32
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 33
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 34
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 35
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 36
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 37
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 38
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 39
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 40
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 41
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 42
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 43
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 44
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 45
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 46
Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi - 47

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