Kanada’da yüzyılın hava felaketi: Yollar kapandı, binlerce kişi tahliye edildi

Haberler - ntv.com.tr 17.11.2021 - 17:21
Kanada'nın British Columbia eyaletini sel vurdu.
Şiddetli yağış başta Vancouver olmak üzere birçok kentte sele ve toprak kaymalarına neden oldu.
Felakette en az bir kişi yaşamını yitirdi. İki kişiden de haber alınamıyor.
Yağış beraberinde hasar da getirdi.
Sokaklar göle döndü. Bazı yerlerde su yüksekliği 4 metreyi buldu. Çok sayıda araç su altında kaldı.
Merritt kentinde 8 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Mahsur kalanlar ekipler tarafından güvenli bölgelere götürüldü.
Diğer taraftan sel, limanları da etkiledi.
Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Kanada'dan sevkiyatlar geçici bir süreliğine durdu.
Bölgeden geçen doğalgaz ve petrol boru hattının bir bölümü de güvenlik amacıyla kapatıldı.
Öte yandan, ABD'nin kuzeybatısı da olumsuz hava koşullarından etkilendi.
Şiddetli yağış ve rüzgar Washington eyaletinde büyük hasara yol açtı.
Birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandı.
İşta yaşanan felakete dair fotoğraflar...