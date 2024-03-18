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Kate Middleton nerede? İngiltere'de bayraklar yarıya mı indi? Kraliyet ailesinde neler oluyor?

Kate Middleton'un ortadan kaybolmasının üzerinden 83 gün geçti. Geçirdiği ameliyattan sonra dinlenme sürecine giren prensesin Anneler Günü fotoğrafını paylaşması ve üzerinde oynandığı haberlerinin ardından Kraliyet ailesi ile ilgili komplo teorileri artmaya başladı. Kate Middleton nerede? Kral Charles öldü mü? İngiltere'de bayraklar yarıya mı indi? Kraliyet ailesinde neler oluyor?

Kate Middleton nerede? İngiltere'de bayraklar yarıya mı indi? Kraliyet ailesinde neler oluyor? - 1

Galler Prensesi Kate Middleton16 Ocak'ta geçirdiği batın ameliyatından sonra dinlenme sürecine girdiği ve uzun bir süre gözlerden uzak kalacağı açıklandı.  

DÜNYA HABERLERİ

Kate Middleton nerede? İngiltere'de bayraklar yarıya mı indi? Kraliyet ailesinde neler oluyor? - 2

Geçtiğimiz yıl aralık ayından itibaren kamuoyundan uzak olan Kate, 10 Mart ulusal anneler gününde çocuklarıyla fotoğraf paylaştı.

Prensesin paylaştığı fotoğraf manipülatif olduğu gerçekçesiyle ajanslardan kaldırıldı ve işler bundan sonra daha ciddi bir hal almaya başladı.

Kate Middleton nerede? İngiltere'de bayraklar yarıya mı indi? Kraliyet ailesinde neler oluyor? - 3

Fotoğrafla ilgili Kate özür açıklaması yaparken  kraliyet ailesi sessizliğini korudu.

Kate Middleton nerede? İngiltere'de bayraklar yarıya mı indi? Kraliyet ailesinde neler oluyor? - 4

Sosyal medyada olayla ilgili komplo teorileri artmaya başladı.  Bazıları Kate'in öldüğünü söylerken, bazıları olayların Kral ile ilgili olduğunu düşündü. 

Kate Middleton nerede? İngiltere'de bayraklar yarıya mı indi? Kraliyet ailesinde neler oluyor? - 5

İNTİKAM DOLU ALDATMALAR

Ortada bir kanıt olmasa da William ve Kate çiftinin arasının bozuk olduğu, hatta boşanma sürecinde oldukları öne sürüldü.

Veliaht Prens William'ın Prenses Kate'i arkadaşı eski manken Lady Rose Hanbury ile aldattığı iddiaları gündeme gelmişti. Ardından Kate'in intikam için Kraliçe 2. Elizabeth'in kuzeninin kızı olan Lady Gabriella Windsor'ın 45 yaşındaki kocası Thomas Kingston ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti. 

Thomas Kingston 25 Şubat günü evinde  cesedinin yanında bir silahla ölü bulundu. 

Kate Middleton nerede? İngiltere'de bayraklar yarıya mı indi? Kraliyet ailesinde neler oluyor? - 6

SAĞLIK PROBLEMLERİ

Prensesin geçirdiği ameliyatla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmazken sosyal medyada prensesin kalıtsal bir hastalığı olabileceği ve çocuklarına da geçmiş olma ihtimalleri konuşuluyor.

Bu süreçte Kate Middleton'un uzun bir dinlenme sürecine girdiği ve kamuoyundan uzak kalmak istediği düşünülüyor.

Kate Middleton nerede? İngiltere'de bayraklar yarıya mı indi? Kraliyet ailesinde neler oluyor? - 7

Diğer yandan prensesin bağırsak hastalığına yakalandığı ve bir bölümünün alındığı iddiaları da gündemde. 

Kate Middleton nerede? İngiltere'de bayraklar yarıya mı indi? Kraliyet ailesinde neler oluyor? - 8

KRAL TAHTTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta 75 yaşındaki oğlu 3. Charles geçmişti. 

Tahtta geçişinden kısa bir süre sonra kansere yakalanan Kral tedavi sürecinde girmişti. 

Kraliyet ailesinin uzun sessizliğinin sebeplerinden biri olarak gösterilen bir diğer teoriye göre Birleşik Krallık Kralı III. Charles sağlık sorunları nedeniyle tahttan çekilecek. 

Kate Middleton nerede? İngiltere'de bayraklar yarıya mı indi? Kraliyet ailesinde neler oluyor? - 9

BAYRAKLAR YARIYA MI İNDİ?

Tüm bu teorilerin ardında sosyal medyada bayrakların yarıya indirildiğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Bu da Kate'in ya da Kral'ın ölmüş olabileciği iddialarını güçlendirdi. Ancak İngiliz haber kanalı Times Now'ın haberine göre, görüntülerin ülkenin eski kraliçesi 2. Elizabeth'in 2022'deki ölümüne ait olduğunu tespit etti.

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