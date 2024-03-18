Kate Middleton nerede? İngiltere'de bayraklar yarıya mı indi? Kraliyet ailesinde neler oluyor?
Kate Middleton'un ortadan kaybolmasının üzerinden 83 gün geçti. Geçirdiği ameliyattan sonra dinlenme sürecine giren prensesin Anneler Günü fotoğrafını paylaşması ve üzerinde oynandığı haberlerinin ardından Kraliyet ailesi ile ilgili komplo teorileri artmaya başladı. Kate Middleton nerede? Kral Charles öldü mü? İngiltere'de bayraklar yarıya mı indi? Kraliyet ailesinde neler oluyor?
Galler Prensesi Kate Middleton16 Ocak'ta geçirdiği batın ameliyatından sonra dinlenme sürecine girdiği ve uzun bir süre gözlerden uzak kalacağı açıklandı.