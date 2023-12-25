"Kayıp" Antik Roma sarayı 50 yıl sonra yeniden açıldı

Roma'da Kolezyum'un yakınında harap bir harabe olan ve M.S. 1. yüzyılda inşa edilen Domus Tiberiana sarayının, bir kez daha şehrin en önemli turistik mekanlarından biri olması planlanıyor.

İmparatorluk hanedanlarının yüzyıllar boyunca hüküm sürdüğü antik saray, Roma'nın üzerinde yükselen şehrin en eski tepesi olan Palatine Tepesi'nde yer alıyor.

Ancak yıllar geçtikçe saray bakıma muhtaç hale geldi ve 1970'lerde bazı kalıntıların yıkılabileceği nedeniyle Domus Tiberiana ziyarete kapatıldı.

Sarayın kapanışı, başkentin arkeolojik merkezinde pek çok Romalının "kara delik" olarak tanımladığı bir boşluk bıraktı.