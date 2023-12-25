"Kayıp" Antik Roma sarayı 50 yıl sonra yeniden açıldı

Roma'nın "kayıp" imparatorluk sarayı Domus Tiberiana, 50 yıllık ihmalin ardından açık hava müzesi olarak yeniden açıldı.

"Kayıp" Antik Roma sarayı 50 yıl sonra yeniden açıldı - 1

Roma'da Kolezyum'un yakınında harap  bir harabe olan ve M.S. 1. yüzyılda inşa edilen Domus Tiberiana sarayının, bir kez daha şehrin en önemli turistik mekanlarından biri olması planlanıyor.

İmparatorluk hanedanlarının yüzyıllar boyunca hüküm sürdüğü antik saray, Roma'nın üzerinde yükselen şehrin en eski tepesi olan Palatine Tepesi'nde yer alıyor.

Ancak yıllar geçtikçe saray bakıma muhtaç hale geldi ve 1970'lerde bazı kalıntıların yıkılabileceği nedeniyle Domus Tiberiana ziyarete kapatıldı.

Sarayın kapanışı, başkentin arkeolojik merkezinde pek çok Romalının "kara delik" olarak tanımladığı bir boşluk bıraktı.

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"Kayıp" Antik Roma sarayı 50 yıl sonra yeniden açıldı - 2

ROMA'NIN İLK İMPARATORLUK SARAYI

Altı yıllık bir yenilemenin ardından, ziyaretçilere sarayın ihtişamına dair bir fikir vermek için dört bir yanına yerleştirilmiş eserler ve fresklerle birlikte müze olarak kapılarını yeniden açtı.

Domus Tiberiana, imparator Tiberius tarafından inşa edilmiş Roma'nın ilk imparatorluk sarayıydı.

Sarayda geniş bahçelerin yanı sıra konutlar, ibadet yerleri ve imparatorun muhafızları için odalar bulunuyordu.

Roma'nın gücünün ve siyasetinin merkezi olan Domus Tiberiana, ayrıcalıklı bir konuma sahipti ve sakinlerine "şehrin balkon manzarasını" sunuyordu.

Zamanla Domus, M.S. 54'te henüz 16 yaşındayken merdivenlerinde taç giyen Nero da dahil olmak üzere pek çok imparatora ev sahipliği yaptı.

"Kayıp" Antik Roma sarayı 50 yıl sonra yeniden açıldı - 3

GEÇMİŞTEKİ İHTİŞAMINA KAVUŞTU

Yenileme çalışmasının baş arkeologu Alfonsina Russo, proje sırasında çoğu olağanüstü derecede iyi korunmuş antik eserlerin ortaya çıkarıldığını söyledi.

Yeni ortaya çıkarılan freskler arasında Uzak Doğu'dan geldiği için Antik Roma'da egzotik bir meyve olarak kabul edilen eski limon resimleri ve bir gladyatör tasviri yer alıyor. Bu da dönemin gladyatör oyunlarının zengin aileler tarafından sevildiğini gösteriyor.

Russo yenileme çalışmaları hakkında, "Bu anıt tarihi anlatıyor. Domus Tiberiana'yı geçmişteki ihtişamına kavuşturduk, ancak önümüzde daha çok iş var." ifadelerini kullandı.

"Kayıp" Antik Roma sarayı 50 yıl sonra yeniden açıldı - 4

Yenileme çalışmaları sırasında eski ile yeniyi harmanlamak için büyük çaba sarf edildi.

Ziyaretçileri karşılayan bir dizi görkemli kahverengi kemer, geçmişte antik Romalıların kullandığı malzemeler kullanılarak yeniden inşa edildi.

Eylül ayının sonunda yeniden açıldığından bu yana Domus Tiberiana'nın yaklaşık 400 bin ziyaretçi çekti.

Arkeolog ve antik Roma bilgini Giorgio Franchetti, Domus Tiberiana kompleksinin yeniden açılmasıyla Roma'nın "kayıp bir mücevheri geri kazandığını" belirtti.

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