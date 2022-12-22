'Kibirli pislik'e 1,25 milyon lira: Yeni Zelanda Başbakanı'nın hakareti açık artırmada satıldı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in, rakip siyasetçiye yönelik mikrofondan duyulan "kibirli pislik" ifadelerinin yer aldığı parlamento tutanağı, açık artırmada 100 bin 100 Avustralya dolarına (yaklaşık 1 milyon 250 bin lira) satılarak hayır kuruluşuna bağışlandı.

'Kibirli pislik'e 1,25 milyon lira: Yeni Zelanda Başbakanı'nın hakareti açık artırmada satıldı - 1

Ardern ve parlamentoda 13 Aralık'ta kullandığı küfürlü ifadelerin hedefindeki ACT Partisi Lideri David Seymour, konuyu güzellikle çözme kararı aldı.

İkili, Ardern'in söz konusu ifadelerinin bulunduğu parlamento tutanağını imzaladı.

'Kibirli pislik'e 1,25 milyon lira: Yeni Zelanda Başbakanı'nın hakareti açık artırmada satıldı - 2

Çerçeveletilen metin, internet sitesinden çıkarıldığı açık artırmada 100 bin 100 Avustralya dolarına (yaklaşık 1 milyon 250 bin lira)  satıldı.

Satıştan elde edilen gelir, Prostat Kanser Derneği'ne bağışlandı.

'Kibirli pislik'e 1,25 milyon lira: Yeni Zelanda Başbakanı'nın hakareti açık artırmada satıldı - 3

Sakin tavırlarıyla bilinen Ardern, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bunu beklediğimi söyleyemem" ifadesini kullandı.

'Kibirli pislik'e 1,25 milyon lira: Yeni Zelanda Başbakanı'nın hakareti açık artırmada satıldı - 4

Parlamentodaki bir gafın, Prostat Kanser Derneği'ne en az 100 bin dolar olarak döndüğüne dikkati çeken Ardern, David Seymour'a ve açık artırmada teklif verenlere teşekkür etti.

'Kibirli pislik'e 1,25 milyon lira: Yeni Zelanda Başbakanı'nın hakareti açık artırmada satıldı - 5

Prostat Kanser Derneğinin yöneticisi Peter Dickens, her iki siyasetçiye de zarif davranışları dolayısıyla teşekkür etti.

Normalde bağış toplanmasını sağlayan aktivitelerin, Covid-19 salgını süreci nedeniyle sekteye uğradığını belirten Dickens, Derneğin yıllık bütçesinin yüzde 10'una denk gelen bu bağış sayesinde birçok hizmete imza atılabileceğini ifade etti.

'Kibirli pislik'e 1,25 milyon lira: Yeni Zelanda Başbakanı'nın hakareti açık artırmada satıldı - 6

KÜFÜRLÜ İFADELERİ MİKROFANA YANSIMIŞTI

5 yıldır başbakanlık görevini yürüten ve 2023'te zorlu bir seçim kampanyasıyla karşı karşıya olduğu düşünülen Başbakan Ardern'in küfürlü ifadeleri, ACT Partisi Lideri David Seymour'un, 13 Aralık'ta parlamentoda hükümetin siciliyle ilgili sorular sormasının ardından gelmişti.

Ardern'in, Yardımcısı Grant Robertson'un yanına oturduktan sonra Seymour'a hitaben kullandığı küfürlü ifadeler, önündeki masa mikrofonuna yansımış ve resmi parlamento tutanaklarına geçmişti

'Kibirli pislik'e 1,25 milyon lira: Yeni Zelanda Başbakanı'nın hakareti açık artırmada satıldı - 7

Ardern'in ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu ifadeler için Seymour'dan özür dilenmişti.

Seymour ise ifadeler karşısında şoke olduğunu belirterek, "Jacinda'yı şahsen 11 yıldır tanıyorum, (ifadeler) karakterine çok aykırı" açıklamasında bulunmuştu.

Ardern'in siyasi becerilerine hayran olduğunu söyleyen Seymour, kendisinden özür dilediği için teşekkür etmişti.

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