'Kibirli pislik'e 1,25 milyon lira: Yeni Zelanda Başbakanı'nın hakareti açık artırmada satıldı

Prostat Kanser Derneğinin yöneticisi Peter Dickens, her iki siyasetçiye de zarif davranışları dolayısıyla teşekkür etti.



Normalde bağış toplanmasını sağlayan aktivitelerin, Covid-19 salgını süreci nedeniyle sekteye uğradığını belirten Dickens, Derneğin yıllık bütçesinin yüzde 10'una denk gelen bu bağış sayesinde birçok hizmete imza atılabileceğini ifade etti.