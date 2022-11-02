Kilimanjaro Dağı'ndaki yangın söndürülemiyor: Ordu göreve çağrıldı

Askeri birliklerin dağın Siha ve Mwika bölgelerine ulaştığı anlatılan açıklamada, ordunun vatandaşlar ve diğer paydaşlarla iş birliği halinde çalışacağı ifade edildi.

21 Ekim'de çıkan ve daha sonra kontrol altına alınan yangın, birkaç gün sonra farklı bölgelerde yeniden patlak vermişti.