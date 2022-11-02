Kilimanjaro Dağı'ndaki yangın söndürülemiyor: Ordu göreve çağrıldı

Tanzanya, Kilimanjaro Dağı'ndaki söndürülemeyen yangın için orduyu görevlendirdi. 21 Ekim'de başlayan yangın halen devam ediyor. 5900 metre yüksekliğe sahip olan Kilimanjaro, Afrika'nın tepesi olarak biliniyor.

Kilimanjaro Dağı'ndaki yangın söndürülemiyor: Ordu göreve çağrıldı - 1

Tanzanya, Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'da yaklaşık iki haftadır söndürülemeyen yangına müdahale etmeleri için yüzlerce asker görevlendirdi.

Kilimanjaro Dağı'ndaki yangın söndürülemiyor: Ordu göreve çağrıldı - 2

Tanzanya Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, orduya yangına müdahale etmesi emrinin verildiği duyuruldu.

Kilimanjaro Dağı'ndaki yangın söndürülemiyor: Ordu göreve çağrıldı - 3

Askeri birliklerin dağın Siha ve Mwika bölgelerine ulaştığı anlatılan açıklamada, ordunun vatandaşlar ve diğer paydaşlarla iş birliği halinde çalışacağı ifade edildi.

21 Ekim'de çıkan ve daha sonra kontrol altına alınan yangın, birkaç gün sonra farklı bölgelerde yeniden patlak vermişti.

Kilimanjaro Dağı'ndaki yangın söndürülemiyor: Ordu göreve çağrıldı - 4

Turistlerin uğrak yeri olan bölgede sivillerin ve tur rehberlerinin de söndürme çalışmalarına katıldığı belirtiliyor.

Kilimanjaro Dağı'ndaki yangın söndürülemiyor: Ordu göreve çağrıldı - 5

Her yıl binlerce turistin tırmandığı Kilimanjaro Dağı'nda 2020 yılında çıkan yangında 95 kilometrekarelik alan kül olmuştu.

Kilimanjaro Dağı'ndaki yangın söndürülemiyor: Ordu göreve çağrıldı - 6

Dünyanın en yüksek dağlarından Kilimanjaro'nun zirvesi, deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin 900 metre yüksekte bulunuyor.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER