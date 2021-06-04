Kimyasal madde taşıyan gemi battı: Sri Lanka çevre felaketiyle karşı karşıya

Anadolu Ajansı 04.06.2021 - 11:48 | Son Güncelleme : 04.06.2021 - 11:52
Operatör şirketten yapılan açıklamada, gemideki kimyasal maddelerin büyük bölümünün yangında yok olduğu bildirilirken, kalan kimyasalların geminin yakıtı olan 300 ton petrolle denize sızarak kıyıdaki biyolojik yaşamı yok etme tehlikesi taşıdığı ifade edildi.
Sri Lanka Hükümeti, kıyıdan 80 kilometre açığa kadar bölgede balık avlamayı yasaklarken Hint donanmasının desteğiyle olası sızıntıya karşı önlem almaya çalışıyor.
Sri Lanka Çevre Bakanı Mahinda Amaraweera, yaptığı açıklamada, olası sızıntının çevreye vereceği zararı hesaplamanın güç olduğunu belirtti.