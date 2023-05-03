Küresel sağlık felaketi kapıda: Her yıl 7 kilometre ilerliyor

Bilim insanları, pirinç, buğday, sosya fasulyesi e patates gibi insanlığın temel besin maddelerinde hastalığa yol açan bir mantar türünün küresel bir sağlık felaketine yol açacağı konusunda uyardı. Hastalığın iklim değişikliği nedeniyle diğer kıtalara hareket ettiğini vurgulayan uzmanlar, mantarın yeni varyantlar geliştirdiğini ve ilaçlara karşı dirençli hale geldiği konusunda uyardı.

Küresel sağlık felaketi kapıda: Her yıl 7 kilometre ilerliyor - 1

1990'dan bu yana mantar hastalıkları yıllık 7 kilometre kutuplara doğru yayılırken bilim insanları sıcaklıkların artmasıyla hastalıkların kutuplara doğru hareket edeceği ve etkisini artıracağına işaret etti.

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Küresel sağlık felaketi kapıda: Her yıl 7 kilometre ilerliyor - 2

Uzmanlar, tropikal bölgelerde görülen tahıl pası hastalığının halihazırda İngiltere ve İrlanda'da görülmeye başladığına dikkati çekti.

Küresel sağlık felaketi kapıda: Her yıl 7 kilometre ilerliyor - 3

MANTAR İLAÇLARINA KARŞI DİRENÇ GELİŞTİRİYORLAR

Mantar hastalıkları, rüzgarın da etkisiyle uzun mesafelere kadar ulaşırken mantar ilaçlarına karşı da direnç geliştirebiliyor.

Küresel sağlık felaketi kapıda: Her yıl 7 kilometre ilerliyor - 4

"KÜRESEL SAĞLIK FELAKETİ GELİYOR"

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkların yeni mantar hastalığı varyantları geliştirdiği ve bu mantar hastalıklarının küresel sağlık felaketine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Küresel sağlık felaketi kapıda: Her yıl 7 kilometre ilerliyor - 5

İngilitere'deki Exeter Üniversitesi'nden Profesör Sarah Gurr, "Mantar hastalıklarının hızlı yayılması sonucu küresel sağlık felaketi görebileceğimize dair uyarıyoruz. Buradaki tehdit zombiler değil ama küresel açlıkla ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel sağlık felaketi kapıda: Her yıl 7 kilometre ilerliyor - 6

Gurr, ayrıca, mantar hastalıkların toprakta 40 yıla kadar kalabildiğine dikkati çekerek bu hastalığın kasırgalar vasıtasıyla kıtalar arası da hareket edebileceğinin altını çizdi.

Küresel sağlık felaketi kapıda: Her yıl 7 kilometre ilerliyor - 7

Araştırmacılardan Almanya'daki Kiel Üniversitesi'nden Profesör Eva Stukenbrock ise dünya nüfusunun artmasının beklenmesi nedeniyle insanlığın gıda üretimiyle ilgili "benzersiz zorluklarla" karşı karşıya olduğunu belirtti.

Küresel sağlık felaketi kapıda: Her yıl 7 kilometre ilerliyor - 8

Stukenbrock, halihazırda mantar hastalıkları nedeniyle büyük miktarlarda (yüzde 10 ile 23 arası) hasat kaybının yaşandığını ve bu gidişatın sıcaklıkların artmasıyla daha da kötüye gidebileceğini ifade etti.

Küresel sağlık felaketi kapıda: Her yıl 7 kilometre ilerliyor - 9

TEMEL BESİN KAYNAKLARI TEHLİKEDE

Bilim insanları, mantar hastalığından etkilenen tarım ürünleri arasında pirinç, buğday, soya fasulyesi ve patatesi gibi temel besin kaynaklarının olduğunu aktarıyor.

Küresel sağlık felaketi kapıda: Her yıl 7 kilometre ilerliyor - 10

Ayrıca, mantar hastalıklarının tarımsal ürün yetiştiriciliğinde verim kaybının en önemli nedenleri arasında olduğu kaydediliyor.

Küresel sağlık felaketi kapıda: Her yıl 7 kilometre ilerliyor - 11

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

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