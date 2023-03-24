Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor!

Kore Yarımadası'nda gerginlik devam ediyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore'nin geçen hafta sona eren 11 günlük askeri tatbikatına yeni nükleer silahını deneyerek yanıt verdi. 'Haeil’ adlı yeni sualtı nükleer silahının, düşman deniz kuvvetlerini ve limanlarını yok etmek için sualtı patlaması yoluyla büyük bir radyoaktif tsunami oluşturabileceği belirtildi.

Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor! - 1

Kuzey Kore, ordusunun üç günlük askeri tatbikat sırasında süper ölçekli radyoaktif tsunami yaratabilen yeni bir sualtı nükleer silahını test ettiğini duyurdu.

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Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor! - 2

Devlet tarafından işletilen Kore Merkez Haber Ajansı'na (KCNA) göre, yeni gizli silah "İnsansız Sualtı Nükleer Saldırı Gemisi 'Haeil’, 21-23 Mart tarihleri arasında Güney Hamgyong Eyaleti, Riwon ilçesi açıklarında yapılan tatbikat sırasında test edildi ve Hongwon Körfezi açıklarındaki sularda hedef noktaya ulaştı.

Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor! - 3

DÜŞMAN GEMİLERİNİ RADYOAKTİF TSUNAMİ İLE YOK EDEBİLİR

Habere göre, yeni sualtı nükleer silahının ilk amacını, düşmanın ana operasyonel sularına gizlice girmek ve düşman deniz kuvvet gruplarını ile limanlarını yok etmek için sualtı patlaması yoluyla büyük bir radyoaktif tsunami ortaya çıkarmak oluşturuyor.

Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor! - 4

Bununla birlikte, insansız hava aracının (İHA) herhangi bir kıyı ya da limandan kullanılabileceği belirtildi.

Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor! - 5

TATBİKATI KIZI İLE BİRLİKTE YÖNETTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üst düzey askeri komutanlarıyla birlikte, yeni nükleer silahın testini yönetti. Kim'in yanında, kızı Kim Ju-ae de yer aldı.

KUZEY KORE'NİN SONRAKİ LİDERİ KİM JU-AE Mİ OLACAK?

Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor! - 6

Haber ajansına göre üç gün süren askeri tatbikatlar, ABD'li "emperyalistler" ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'yi "işgal etmek" için gerçekleştirdiği geniş çaplı "tehlikeli tatbikata" yanıt olarak düzenlendi.

Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor! - 7

KCNA, "DPRK'nın (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) devlet güvenliğine yönelik bu ciddi zorlu durum, barışçıl sosyalist devlet inşası faaliyetlerini sıkı bir şekilde desteklemek için daha güçlü savaş caydırıcılığına sahip olmasını gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.

Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor! - 8

Diğer taraftan, Kuzey Kore ordusu tatbikat sırasında nükleer savaş başlığını simüle eden bir test başlığıyla bir seyir füzesi denemesi de gerçekleştirdi.

Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor! - 9

Pyongyang ordusunun Güney Hamgyong Eyaleti, Hamhung Şehri, Hungnam Bölgesi, Jakdo-dong'daki tatbikat sırasında iki adet 'Hwasal-1' tipi stratejik seyir füzesi ve iki adet 'Hwasal-2' tipi stratejik seyir füzesi fırlattığını belirten devlet medyası, füzelerin "sırasıyla 7 bin 557 ila 7 bin 567 saniye ve 9 bin 118 ila 9 bin  129 saniye boyunca bin 500 km ve bin 800 km uzunluğunda oval ve desen-8 yörüngelerinde uçtuktan sonra" Kore'nin Doğu Denizi'ndeki hedefini başarıyla vurduğunu ekledi.

Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor! - 10

Öte yandan Kim, büyük silah testinin sonuçlarını övdü ve ABD ile Güney Kore'yi Kuzey Kore karşıtı savaş tatbikatlarını durdurmaları konusunda uyardı. 

Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor! - 11

Son dönemde ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatları ve Kuzey Kore'nin füze fırlatmasının ardından Kore Yarımadası'ndaki gerilim daha da arttı.

Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor! - 12
Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor! - 13
Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor! - 14
Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor! - 15
Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor! - 16
Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor! - 17
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