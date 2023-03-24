Kuzey kore gizli silahını denedi: Radyoaktif dalgalarla yok ediyor!

Kuzey Kore, ordusunun üç günlük askeri tatbikat sırasında süper ölçekli radyoaktif tsunami yaratabilen yeni bir sualtı nükleer silahını test ettiğini duyurdu.
Devlet tarafından işletilen Kore Merkez Haber Ajansı'na (KCNA) göre, yeni gizli silah "İnsansız Sualtı Nükleer Saldırı Gemisi 'Haeil’, 21-23 Mart tarihleri arasında Güney Hamgyong Eyaleti, Riwon ilçesi açıklarında yapılan tatbikat sırasında test edildi ve Hongwon Körfezi açıklarındaki sularda hedef noktaya ulaştı.
Habere göre, yeni sualtı nükleer silahının ilk amacını, düşmanın ana operasyonel sularına gizlice girmek ve düşman deniz kuvvet gruplarını ile limanlarını yok etmek için sualtı patlaması yoluyla büyük bir radyoaktif tsunami ortaya çıkarmak oluşturuyor.
Bununla birlikte, insansız hava aracının (İHA) herhangi bir kıyı ya da limandan kullanılabileceği belirtildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üst düzey askeri komutanlarıyla birlikte, yeni nükleer silahın testini yönetti. Kim'in yanında, kızı Kim Ju-ae de yer aldı.
Haber ajansına göre üç gün süren askeri tatbikatlar, ABD'li "emperyalistler" ve Güney Kore'nin Kuzey Kore'yi "işgal etmek" için gerçekleştirdiği geniş çaplı "tehlikeli tatbikata" yanıt olarak düzenlendi.
KCNA, "DPRK'nın (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) devlet güvenliğine yönelik bu ciddi zorlu durum, barışçıl sosyalist devlet inşası faaliyetlerini sıkı bir şekilde desteklemek için daha güçlü savaş caydırıcılığına sahip olmasını gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan, Kuzey Kore ordusu tatbikat sırasında nükleer savaş başlığını simüle eden bir test başlığıyla bir seyir füzesi denemesi de gerçekleştirdi.
Pyongyang ordusunun Güney Hamgyong Eyaleti, Hamhung Şehri, Hungnam Bölgesi, Jakdo-dong'daki tatbikat sırasında iki adet 'Hwasal-1' tipi stratejik seyir füzesi ve iki adet 'Hwasal-2' tipi stratejik seyir füzesi fırlattığını belirten devlet medyası, füzelerin "sırasıyla 7 bin 557 ila 7 bin 567 saniye ve 9 bin 118 ila 9 bin 129 saniye boyunca bin 500 km ve bin 800 km uzunluğunda oval ve desen-8 yörüngelerinde uçtuktan sonra" Kore'nin Doğu Denizi'ndeki hedefini başarıyla vurduğunu ekledi.
Öte yandan Kim, büyük silah testinin sonuçlarını övdü ve ABD ile Güney Kore'yi Kuzey Kore karşıtı savaş tatbikatlarını durdurmaları konusunda uyardı.
Son dönemde ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatları ve Kuzey Kore'nin füze fırlatmasının ardından Kore Yarımadası'ndaki gerilim daha da arttı.