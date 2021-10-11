li casus konuştu: Yüce lider için laboratuvarı kurdum

li eski casus olan Kim Kuk-song, batı medyasına verdiği röportajda ülkenin karanlık sırlarını ifşa etti. 30 yıldan uzun bir süredir ajanlık yapan eski albay, liderlerinin sırlarını sakladığını, onları eleştirenleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğini ve hatta "devrimci" fonların toplanmasına yardımcı olmak için yasadışı bir laboratuvarı kurduğunu açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 11.10.2021 - 11:22 | Son Güncelleme : 11.10.2021 - 11:46

Kuzey Koreli casus konuştu: Yüce lider için uyuşturucu laboratuvarı kurdum - 1

ŞU ANDA GÜNEY KORE İSTİHBARATI İÇİN ÇALIŞIYOR

Kim Kuk-song, BBC’ye verdiği özel röportajda, "kızılların en kızılı" olduğunu ve sadık bir komünist hizmetkar olduğunu söyledi. Ancak rütbe ve sadakat, 'deki güvenliğini garanti etmedi. 2014 yılında hayatını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı ve o zamandan beri Güney Kore istihbaratı için çalışıyor ve Seul’de yaşıyor.

Kuzey Koreli casus konuştu: Yüce lider için uyuşturucu laboratuvarı kurdum - 2

KUZEY KORE'NİN İSTİHBARAT AĞI DÜNYANIN HER YERİNE ULAŞABİLİR

Kim, ’nin  anlaşmalarından Orta Doğu ve Afrika'daki silah satışlarına kadar mümkün olan her şekilde para kazanmak için çalıştığını aktardı. Pyongyang'da alınan kararların ardındaki stratejiyi ve rejimin Güney Kore'ye yönelik saldırılarını anlatan Kim, ’nin casus ve siber ağlarının dünyanın her yerine ulaşabileceğini iddia etti.

Kuzey Koreli casus konuştu: Yüce lider için uyuşturucu laboratuvarı kurdum - 3

Diğer taraftan BBC,  eski albayın iddialarını bağımsız olarak doğrulayamadığını, ancak kimliğini doğrulamayı başardığını ve iddiaları için destekleyici kanıtlar bulduğunu yazdı. 

Kuzey Koreli casus konuştu: Yüce lider için uyuşturucu laboratuvarı kurdum - 4

TERÖR GÖREV GÜCÜ KURDURDU

Bununla birlikte, Kim'in 'nin üst düzey istihbarat birimindeki son birkaç yılı, şu anki lideri Kim Jong-un'un erken kariyeri hakkında bir fikir veriyor. Kendini "savaşçı" olarak kanıtlamaya hevesli genç bir adamın resmini çiziyor.

Kuzey Koreli casus konuştu: Yüce lider için uyuşturucu laboratuvarı kurdum - 5

, 2009 yılında, Kim Jong-un felç geçiren babasının yerine geçmek için yetiştirilirken, 2009 yılında Keşif Genel Bürosu adlı yeni bir casus teşkilatı kurdu. Büro şefi ise liderinin en güvenilir yardımcılarından biri olmaya devam eden Kim Kuk-song’du. 

Kuzey Koreli casus konuştu: Yüce lider için uyuşturucu laboratuvarı kurdum - 6

Albay, Mayıs 2009'da Güney'e sığınan eski bir li yetkiliyi öldürmek için bir "terör görev gücü" oluşturmak üzere komuta zincirine bir emir geldiğini söyledi.

Kuzey Koreli casus konuştu: Yüce lider için uyuşturucu laboratuvarı kurdum - 7

Kim, "Bu Kim Jong-un’un babasını tatmin etmek için yapılmış bir hareketti. Hwang Jang-yop'a gizlice suikast düzenlemek için bir terör gücü kuruldu. Çalışmayı bizzat ben yönettim ve yürüttüm” dedi.

Kuzey Koreli casus konuştu: Yüce lider için uyuşturucu laboratuvarı kurdum - 8

Hwang Jang-yop bir zamanlar ülkenin en güçlü yetkililerinden biriydi. politikasının kilit mimarlarından biriydi. 1997'de Güney'e ilticası asla affedilmedi. Seul'deyken, rejimi son derece eleştirdi ve Kim ailesi intikam almak istedi.

Kuzey Koreli casus konuştu: Yüce lider için uyuşturucu laboratuvarı kurdum - 9

Ancak, suikast girişimi başarısız oldu. İki li binbaşı, Seul'de hapis cezasına çarptırıldı. Pyongyang, her zaman dahil olduğunu reddetti ve Güney Kore'nin girişimi düzenlediğini iddia etti. Ancak, Kim'in ifadesi aksini gösterdi.

Kim, "'de terörizm, Kim Jong-il ve Kim Jong-un'un yüksek itibarını koruyan siyasi bir araçtır. Bu durum, halefinin büyük liderine olan sadakatini göstermek için bir hediyeydi" açıklamasını yaptı.

Kuzey Koreli casus konuştu: Yüce lider için uyuşturucu laboratuvarı kurdum - 10

GÜNEY KORE'NİN DONANMA GEMİSİ VURULDU

2010 yılında ise bir Güney Kore donanma gemisi olan Cheonan, bir torpido tarafından vurulduktan sonra battı. Kırk altı kişi olayda öldü.. Pyongyang, gemiyi batırdığına dair iddiaları reddetti. Ardından, o yılın Kasım ayında, onlarca  topçu mermisi Güney Kore'nin Yeongpyeong adasına çarptı. İki asker ve iki sivil hayatını kaybetti.

Bu saldırı emrini kimin verdiği çok tartışıldı. Kim, Cheonan veya Yeonpyeong Adası'ndaki operasyonlara doğrudan dahil olmadığını ancak bunun li yetkililer tarafından gururla karşılandığını, övünecek bir şey olduğunu" söyledi.

Kuzey Koreli casus konuştu: Yüce lider için uyuşturucu laboratuvarı kurdum - 11

Bu operasyonlar tepeden emir olmasaydı olmazdı. 'de bir yol inşa edildiğinde bile, Yüca Lider'in doğrudan onayı olmadan yapılamaz. Cheonan'ın batması ve Yeongpyeong Adası'nın bombalanması astları tarafından gerçekleştirilebilecek bir şey değil. Bu tür bir askeri çalışma, Kim Jong-un'un özel askerleri  tarafından tasarlanıyor ve uygulanıyor" diyen Kim, liderinin mutlak gücüne dikkat çekti. 

Kuzey Koreli casus konuştu: Yüce lider için uyuşturucu laboratuvarı kurdum - 12

GÜNEY KORE'YE GİDEN AJANLAR BÜROKRAT OLDU

Bununla birlikte Kim, Kuzey'deki sorumluluklarından birinin Güney Kore ile başa çıkmak için stratejiler geliştirmek olduğunu söyledi. Bu, yerde gözlerin ve kulakların olmasını içeriyordu.

Kim, "Güney Kore'ye gitmesi için casusları yönlendirdiğim ve onlar aracılığıyla operasyonel görevler gerçekleştirdiğim pek çok olay var. Bir li ajanın gönderildiği ve Güney Kore'deki Başkanlık Ofisinde çalıştığı ve güvenli bir şekilde 'ye döndüğü bir vaka vardı. Bu 1990'ların başındaydı. Altı yıl sonra sağ salim geri döndü ve İşçi Partisi'nin 314 İrtibat Bürosunda çalıştı. li ajanların çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve Güney Kore'deki önemli kurumlarda aktif rol oynadığını söyleyebilirim” dedi.

Kuzey Koreli casus konuştu: Yüce lider için uyuşturucu laboratuvarı kurdum - 13

DOLARLARI KASAYA DOLDURMAK İÇİN UYUŞTURUCU ÜRETTİ

Öte yandan lideri Kim Jong-un kısa süre önce ülkenin büyük bir kriz ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Nisan ayında halkını başka bir "zorlu yürüyüşe" hazırlamaya çağırdı. Bu, 1990'larda Kim Jong-İl’in yönetimindeki feci bir kıtlığı tanımlamak için kullanılanla aynı ifade. O zamanlar, Kim Kuk-song, Operasyon Departmanı’ndaydı ve Yüce Lider için "devrimci fonlar" toplaması emredildi.

Kuzey Koreli casus konuştu: Yüce lider için uyuşturucu laboratuvarı kurdum - 14

Kim, bu durumun  yasadışı ticareti yapmak anlamına geldiğini belirterek, "Kim Jong-il'in 'sindeki üretimi Zorlu Yürüyüş sırasında zirve yaptı. O zaman, Operasyonel Departman'ın Yüce Lider için devrimci fonları tükendi. Göreve atandıktan sonra yurt dışından üç yabancıyı 'ye getirdim, İşçi Partisi'nin 715 irtibat bürosunun eğitim merkezinde bir üretim üssü kurdum ve ürettim. Bu ICE'ydi (kristal meth)” dedi.

Kuzey Koreli casus konuştu: Yüce lider için uyuşturucu laboratuvarı kurdum - 15

Öte yandan, Kim ’nin çoğunlukla eroin ve afyon olmak üzere uzun bir üretimi geçmişine sahip olduğunu iddia etti. İngiltere'ye giden eski bir li diplomat olan Thae Yong-ho, 2019'da Oslo Özgürlük Forumu'na ülkenin devlet destekli kaçakçılığı yaptığını ve halk arasında artan bağımlılığı oranlarını azaltmaya çalıştığını öne sürmüştü.

Kuzey Koreli casus konuştu: Yüce lider için uyuşturucu laboratuvarı kurdum - 16

UYUŞTURUCUDAN GELEN PARA NEREYE GİTTİ?

Kim, dan gelen paranın nereye gittiğini ise şu şekilde açıkladı:

"'deki tüm para liderine aittir.O parayla villalar inşa eder, araba alır, yiyecek alır, giysi alır ve lüksün tadını çıkarırdı.”

1990'larda 'nin uzun süreli gıda kıtlığı nedeniyle ölenlerin sayısı yüz binlerce ila bir milyon arasında değişiyor.

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