Ancak, suikast girişimi başarısız oldu. İki Kuzey Koreli binbaşı, Seul'de hapis cezasına çarptırıldı. Pyongyang, her zaman dahil olduğunu reddetti ve Güney Kore'nin girişimi düzenlediğini iddia etti. Ancak, Kim'in ifadesi aksini gösterdi.

Kim, "Kuzey Kore'de terörizm, Kim Jong-il ve Kim Jong-un'un yüksek itibarını koruyan siyasi bir araçtır. Bu durum, halefinin büyük liderine olan sadakatini göstermek için bir hediyeydi" açıklamasını yaptı.