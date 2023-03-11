Letonya'da alkollü sürücülerin araçları Ukrayna'ya gönderiliyor

Şubatta Letonya parlamentosunda kabul edilen plan kapsamında, yasal limitin üstünde alkolle trafiğe çıkan sürücülerin devlet tarafından el konulan araçları, Ukrayna'ya savaş yardımı olarak yollanıyor.
Letonyalı yetkililer, bu araçları Ukrayna'ya yardımları ulaştıran bir sivil toplum kuruluşu vasıtasıyla gönderme kararı verdi.
İlk etapta, ülkenin başkenti Riga'da araçların götürüldüğü bir otoparktan toplam değeri yaklaşık 18 bin 500 euro olan 8 araç Ukrayna'ya doğru yola çıktı.
Bu araçlar, Ukrayna'da ordu ve hastanelerin kullanımına verilecek.
Haftada en az 20 aracın Ukrayna'ya gönderilmesi planlanıyor.
Letonya'da 2022 sonlarında hayata geçirilen yasa, kanında yasal sınırın üç katından fazla alkol tespit edilen sürücülerin araçlarına el konulması ve satılmasına olanak sağlıyor.
1.9 milyon nüfusa sahip ülkede son iki ayda el konulan araçların sayısı 200'ü aşıyor.
Geçen yıl ülkede 4 bin 300 alkollü sürücü yakalandı. Alkollü sürücülerin karıştığı kazaların sayısı da bine yaklaştı.