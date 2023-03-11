Letonya'da alkollü sürücülerin araçları Ukrayna'ya gönderiliyor

Letonyalı yetkililer, bu araçları Ukrayna'ya yardımları ulaştıran bir sivil toplum kuruluşu vasıtasıyla gönderme kararı verdi.

İlk etapta, ülkenin başkenti Riga'da araçların götürüldüğü bir otoparktan toplam değeri yaklaşık 18 bin 500 euro olan 8 araç Ukrayna'ya doğru yola çıktı.