Lübnan'da gösteriler dördüncü gününde

Anadolu Ajansı 11.08.2020 - 23:48
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada 171 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 30-40 kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.
Cumhurbaşkanı Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.
Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.