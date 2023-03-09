Lübnan'da para cebe sığmıyor!

Lübnan lirasının dolar karşısındaki tarihi değer kaybının önüne geçilemiyor. 1 dolar kara borsada 80 bin Lübnan lirasına kadar yükseldi. Bozdurulan 100 dolara karşı alınan banknot sayısı 80'e kadar ulaşınca esnaf, vakit kazanmak için para sayma makinesiyle çalışmaya başladı.

Lübnan'da para cebe sığmıyor! - 1

Lübnan'da yerel para birimi liranın dolar karşısındaki tarihi değer kaybının ardından banknotlar ceplere sığmazken en küçük esnaf dahi para sayma makinesi kullanmak zorunda kalıyor.

Lübnan'da para cebe sığmıyor! - 2

Ülkede 2019'dan beri süren ekonomik krizden dolayı Lübnan lirasındaki değer kaybının önüne geçilemiyor. Krizin başlarında 2020'de 1 dolar yaklaşık 1500 lira iken bugünlerde karaborsada 80 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Lübnan'da para cebe sığmıyor! - 3

Lübnan'da şu an tedavüldeki en yüksek değere sahip kağıt para "100 bin" lira. Lübnanlılar krizden önce 100 dolar bozdurduğunda döviz ofisinden aldıkları 150 bin lira için sadece 2 banknot yeterliydi. Şimdiyse ellerine geçen banknot sayısı 80'i aşıyor.

Lübnan'da para cebe sığmıyor! - 4

Hal böyle olunca birçok esnaf vakit kazanmak, yanlış hesap yapmamak için "para sayma makinesi" almaya başladı. Bugün mahalle arasındaki manavlarda bile para sayma makinesi görmek mümkün.

Lübnan'da para cebe sığmıyor! - 5

Para makinesi ihtiyacı gibi insanlar ev, iş yeri ve ofislerine bir de kasa almak zorunda kalıyor.

Lübnan'da para cebe sığmıyor! - 6
Lübnan'da para cebe sığmıyor! - 7
Lübnan'da para cebe sığmıyor! - 8

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