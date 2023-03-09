Lübnan'da para cebe sığmıyor!

Lübnan'da şu an tedavüldeki en yüksek değere sahip kağıt para "100 bin" lira. Lübnanlılar krizden önce 100 dolar bozdurduğunda döviz ofisinden aldıkları 150 bin lira için sadece 2 banknot yeterliydi. Şimdiyse ellerine geçen banknot sayısı 80'i aşıyor.