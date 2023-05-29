Meme kanseri tedavisinde yapay zeka modeli: Kanser hücrelerinin yayılıp yayılmayacağını tahmin edecek

İngiltere’deki bilim insanları, meme kanserinin hastanın vücudunda yayılıp yayılmayacağını tahmin edecek bir yapay zeka modeli geliştirdi. Yapay zeka modeli bu tahmini, hastanın bağışıklığındaki tepkilere göre yapacak.

Meme kanseri tedavisinde yapay zeka modeli: Kanser hücrelerinin yayılıp yayılmayacağını tahmin edecek - 1

İngiltere’deki onkologlar, agresif meme kanseri türlerinin hastanın lenf düğümlerindeki değişimlerine göre yayılma olasılığını tahmin edeceğini umdukları bir yapay zeka modeli geliştirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Meme kanseri tedavisinde yapay zeka modeli: Kanser hücrelerinin yayılıp yayılmayacağını tahmin edecek - 2

KING'S COLLEGE OF LONDON FİNANSE ETTİ

Araştırma, geçtiğimiz perşembe ‘Journal of Pathology by Breast Cancer Now’ dergisinde yayınlandı ve King’s College of London üniversitesindeki bilim insanları tarafından finanse edildi.

Meme kanseri tedavisinde yapay zeka modeli: Kanser hücrelerinin yayılıp yayılmayacağını tahmin edecek - 3

Meme kanserinin vücudun başka bölgelerine yayılması, ikincil veya  “metastatik meme kanseri” olarak adlandırılıyor. 

Meme kanseri tedavisinde yapay zeka modeli: Kanser hücrelerinin yayılıp yayılmayacağını tahmin edecek - 4

Araştırmacılar, bu yapay zeka modeliyle metastatik meme kanseri olasılığını, hastanın lenf düğümlerindeki bağışıklık tepkisine göre tespit etmeyi amaçlıyorlar.

Meme kanseri tedavisinde yapay zeka modeli: Kanser hücrelerinin yayılıp yayılmayacağını tahmin edecek - 5

5.000'DEN FAZLA LENF DÜĞÜMLERİYLE TEST EDİLDİ

Araştırmacılar bu yapay zeka modelini yaklaşık 350 hasta tarafından bağışlanan 5.000’den fazla lenf düğümleri üzerinde test etti.

Meme kanseri tedavisinde yapay zeka modeli: Kanser hücrelerinin yayılıp yayılmayacağını tahmin edecek - 6

TESTLERE DEVAM ETMEYİ PLANLIYORLAR

Araştırmacılar, ikincil meme kanserini önlemeye yardımcı olacak bu yapay zeka modelini, Avrupa’daki merkezlerde test etmeye devam etmeyi planlıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER