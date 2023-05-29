Meme kanseri tedavisinde yapay zeka modeli: Kanser hücrelerinin yayılıp yayılmayacağını tahmin edecek

İngiltere’deki onkologlar, agresif meme kanseri türlerinin hastanın lenf düğümlerindeki değişimlerine göre yayılma olasılığını tahmin edeceğini umdukları bir yapay zeka modeli geliştirdi.
Araştırma, geçtiğimiz perşembe ‘Journal of Pathology by Breast Cancer Now’ dergisinde yayınlandı ve King’s College of London üniversitesindeki bilim insanları tarafından finanse edildi.
Meme kanserinin vücudun başka bölgelerine yayılması, ikincil veya “metastatik meme kanseri” olarak adlandırılıyor.
Araştırmacılar, bu yapay zeka modeliyle metastatik meme kanseri olasılığını, hastanın lenf düğümlerindeki bağışıklık tepkisine göre tespit etmeyi amaçlıyorlar.
Araştırmacılar bu yapay zeka modelini yaklaşık 350 hasta tarafından bağışlanan 5.000’den fazla lenf düğümleri üzerinde test etti.
Araştırmacılar, ikincil meme kanserini önlemeye yardımcı olacak bu yapay zeka modelini, Avrupa’daki merkezlerde test etmeye devam etmeyi planlıyor.