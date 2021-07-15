MIT’nin 50 yıl önceki felaket tahmini gerçekleşiyor: İnsanlık, 2040 yılında ekonomik ve toplumsal bir çöküş yaşayacak

ntv.com.tr 15.07.2021 - 12:39
1972'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir ekip, insanlığın çevresel ve toplumsal maliyetleri dikkate almadan ekonomik büyüme arayışının, 21. yüzyılın ortalarında insanlığın çöküşüne yol açacağını tahmin etti.
Hollanda merkezli KPMG adlı danışmanlık şirketinin Sürdürülebilirlik ve Dinamik Sistem Analizi Lideri Gaya Herrington, MIT'nin iddialarını kanıtlamak için 1972'den itibaren dünyanın nasıl ilerlediğini gösteren bir dünya simülasyon oluşturdu.
Herrington, nüfus, endüstriyel üretim ve kalıcı kirlilik gibi 10 temel değişkeni inceledi. Mevcut iş modellerinin gelecek on yıl içinde ekonomik büyümede küresel bir düşüşe yol açacağını keşfetti.
Bununla birlikte, veriler daha da kasvetli bir geleceği ortaya çıkardı: Dünya 2040 yılına kadar tam bir toplumsal çöküş yaşayabilir. Toplam bir toplumsal çöküş ise yaşam kalitesinde, gıda üretiminde, endüstriyel üretimde ve nihayetinde insan nüfusunda ani bir düşüş anlamına geliyor.
Diğer taraftan MIT, 1972 yılında “World1” adlı bir bilgisayar programını kullanarak 2060 yılına kadar dünyanın yaşayacaklarına ilişkin tahminler üretti. 1972'deki bulguların yer aldığı bir videoda, World1'i geliştiren Jerry Foster, inovasyonunu dünyaya açıkladı ve bunu yapmak için MIT'nin çalışmalarını kullandı.
Foster’ın bulguları 1940'lara kadar hızla artan ve ardından 2020'ye kadar tekrar bir yükseliş görüp azalan yaşam kalitesini içeriyordu. Bununla birlikte, model 2020'yi medeniyet için bir devrilme noktası olarak da tanımladı.
Foster 1973 yılında katıldığı bir programda, “2020 civarında, gezegenin durumu son derece kritik hale geliyor. Bu konuda hiçbir şey yapmazsak, yaşam kalitesi sıfıra iner. Kirlilik o kadar ciddi hale geliyor ki insanları öldürmeye başlayacak ve bu da nüfusun 1900'dekinden daha düşük olmasına neden olacak. Bu aşamada, 2040-2050 civarında, bu gezegende bildiğimiz uygar yaşam sona erecek” demişti.
Herrington da aynı simalsyonun üçüncü versiyonu olan World3’ü kullandı ve 10 temel değikeni inceledi: Nüfus, doğurganlık oranları, ölüm oranları, endüstriyel çıktı, gıda üretimi, hizmetler, yenilenemeyen kaynaklar, kalıcı kirlilik, insan refahı ve ekolojik ayak izi.