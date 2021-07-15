MIT’nin 50 yıl önceki felaket tahmini gerçekleşiyor: İnsanlık, 2040 yılında ekonomik ve toplumsal bir çöküş yaşayacak

MEDENİYETİN DEVRİLME NOKTASI 2020

Diğer taraftan MIT, 1972 yılında “World1” adlı bir bilgisayar programını kullanarak 2060 yılına kadar dünyanın yaşayacaklarına ilişkin tahminler üretti. 1972'deki bulguların yer aldığı bir videoda, World1'i geliştiren Jerry Foster, inovasyonunu dünyaya açıkladı ve bunu yapmak için MIT'nin çalışmalarını kullandı.

Foster’ın bulguları 1940'lara kadar hızla artan ve ardından 2020'ye kadar tekrar bir yükseliş görüp azalan yaşam kalitesini içeriyordu. Bununla birlikte, model 2020'yi medeniyet için bir devrilme noktası olarak da tanımladı.