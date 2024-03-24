Moskova'da "Horasan grubu" katliamı: Horasan yapılanması neyi amaçlıyor?

Byman, "Horasan yapılanmasının binlerce üyesi var. Daha önce genelde Afganistan'da, ancak nadiren terör saldırısı gerçekleştiren bir grup olarak biliniyordu. Ama sonra İran'da büyük bir saldırı düzenlediler. Yakın zaman önce Avrupalı istihbarat örgütlerinin bazı saldırılarını önlediği ortaya çıktı. Bu da terör örgütünün Horasan yapılanmasının artık bölgesel bir grup olmaktan çıkmaya başladığını gösteriyor. Daha önce de Pakistan ve Afganistan'dan öte hedeflerinin olduğunu söylüyorlardı ancak şimdi bu hedeflerine yönelik saldırıları da görmeye başladık." değerlendirmesinde bulundu.