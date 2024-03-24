Moskova'da "Horasan grubu" katliamı: Horasan yapılanması neyi amaçlıyor?
Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna saldıran ve en az 133 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı DAEŞ terör örgütünün Horasan yapılanması üstlendi. DAEŞ terör örgütünün Horasan yapılanması İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta düzenlenen saldırının arkasındaki grup olduğu biliniyor.
Terör örgütüne bağlı "DAEŞ'in Horasan yapılanması" ismi son aylarda gerçekleşen saldırılar sonrası sık gündeme gelmeye başladı.