Moskova'da katliam: Tanıkların gözünden adım adım yaşananlar
Moskova'da dün akşam gerçekleşen terör saldırısı sonucunda en az 143 kişi hayatını kaybetti. DAEŞ'in üstlendiği saldırıda yaşananları, o ana tanıklık eden kurbanlar anlattı. İşte vahşet dolu geceye şahit olanlar ve onların gözünden katliam anı...
Dün akşam Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda silahlı saldırı gerçekleşti.
Konser salonunun bulunduğu Crocus City Hall binasında patlama yaşandığı ve patlama nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.
Saldırı sonucunda 143 kişinin hayatını kayvbettiği açıklandı.
O anı yaşayan tanıklar katliamı anlattı. İşte adım adım kanlı saldırının ayrıntıları...