Moskova'da katliam: Tanıkların gözünden adım adım yaşananlar

"PATLAMA SESLERİNİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ"

Soyadının kullanılmamasını isteyen Natalya, "Silah sesleri arkamızdan geldi. Havai fişek patlaması gibi bir gürültülüydü ama patlama seslerinin ardı arkası kesilmedi. Tam arkamda, çok uzakta olmayan bir yerde duyabiliyordum" dedi.

Natalya, patlama sesleri ve çığlıklar giderek yaklaşırken canını kurtarmak için koşmaya başladı.

Soğuk Moskova gecesinde paltosunu almadan yakındaki metro istasyonuna koştu ve kaçtı.

Natalya, "Korkunç duygular yaşadım. O anlar bir kabus gibiydi" diye konuştu.