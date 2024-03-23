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Moskova'da katliam: Tanıkların gözünden adım adım yaşananlar

Moskova'da dün akşam gerçekleşen terör saldırısı sonucunda en az 143 kişi hayatını kaybetti. DAEŞ'in üstlendiği saldırıda yaşananları, o ana tanıklık eden kurbanlar anlattı. İşte vahşet dolu geceye şahit olanlar ve onların gözünden katliam anı...

Moskova'da katliam: Tanıkların gözünden adım adım yaşananlar - 1

Dün akşam Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda silahlı saldırı gerçekleşti.

Konser salonunun bulunduğu Crocus City Hall binasında patlama yaşandığı ve patlama nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

Saldırı sonucunda 143 kişinin hayatını kayvbettiği açıklandı.

O anı yaşayan tanıklar katliamı anlattı. İşte adım adım kanlı saldırının ayrıntıları...

DÜNYA HABERLERİ

Moskova'da katliam: Tanıkların gözünden adım adım yaşananlar - 2

KONSERE GELENLER HEDEF ALINDI

Konser başlamadan önce dört silahlı adam sakin bir şekilde Crocus Belediye Binası'nın metal dedektörlerine doğru yürüdü ve kalabalığa ateş açtı.

Saldırganlar ellerindeki otomatik silahlarla dehşete düşen sivilleri yakın mesafeden acımasızca hedef aldı.

Natalya isimli bir tanık, Sovyet dönemi rock grubu "Picnic"in hit parçası "Afraid"i seslendireceği 6 bin 200 kişilik konser salonunun girişinde sırada bekliyordu.

Genç kadın birkaç dakika içinde yaşanacaklardan habersizdi...

Moskova'da katliam: Tanıkların gözünden adım adım yaşananlar - 3

"PATLAMA SESLERİNİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ"

Soyadının kullanılmamasını isteyen Natalya, "Silah sesleri arkamızdan geldi. Havai fişek patlaması gibi bir gürültülüydü ama patlama seslerinin ardı arkası kesilmedi. Tam arkamda, çok uzakta olmayan bir yerde duyabiliyordum" dedi.

Natalya, patlama sesleri ve çığlıklar giderek yaklaşırken canını kurtarmak için koşmaya başladı.

Soğuk Moskova gecesinde paltosunu almadan yakındaki metro istasyonuna koştu ve kaçtı.

Natalya, "Korkunç duygular yaşadım. O anlar bir kabus gibiydi" diye konuştu.

Moskova'da katliam: Tanıkların gözünden adım adım yaşananlar - 4

RUSYA TARİHİNİN EN ÖLÜMCÜL SALDIRILARINDAN BİRİ

Rusya'da 2004'teki Beslan okul kuşatmasından bu yana gerçekleşen en ölümcül saldırıda 143'ten fazla kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. Saldırının sorumluluğunu DAEŞ üstlendi.

Federal Güvenlik Servisi (FSB), saldırgan olduğu iddia edilen dört kişi de dahil olmak üzere 11 kişinin Ukrayna'ya kaçmayı umdukları sınıra doğru giderken gözaltına alındığını söyledi.

Kiev bu saldırıyla herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti.

Moskova'da katliam: Tanıkların gözünden adım adım yaşananlar - 5

KAMUFLAJ VE SAVAŞ YELEKLERİ

Kamuflaj giymiş ve düzinelerce yedek şarjör içeren savaş yelekleri giymiş adamlar, saat 19.40 civarında Crocus Belediye Binasına vardılar.

Görgü tanıkları, bir minivanla arka kapıdan atlayıp silahlarıyla girişe doğru ilerlediklerini söyledi.

DÜZİNELERCE İNSAN MERMER GİRİŞTE HAREKETSİZ YATIYORDU

Doğrudan ana girişin cam kapılarından ateş ederek yollarına çıkan herkese ateş ettiler.

Bazıları kan gölü içinde olan düzinelerce cenaze, mermer zeminlerde ve ana girişte hareketsiz yatıyordu.

Moskova'da katliam: Tanıkların gözünden adım adım yaşananlar - 6

KREMLİN'DEN SADECE 20 KİLOMETRE UZAKTA KATLİAM

Silah sesleri Kremlin'in sadece 20 kilometre batısındaki 14 yıllık binada yankılanırken, bazı insanlar güçlendirilmiş pencereleri kırdı.

Girişteki insanları vurduktan sonra yüzlerce kişi biletleri tükenen konser için yerlerini alırken saldırganlar konser salonuna doğru ilerlediler.

Moskova'da katliam: Tanıkların gözünden adım adım yaşananlar - 7

"BAZILARI SALDIRIYI ŞOVUN BİR PARÇASI ZANNETTİ"

Tanıklardan Anastasia Rodionova, "Bazıları bunun bir çeşit özel efekt olduğunu ve şovun parçası olduğunu düşündü. Sonra insanların nasıl yere düştüğünü ve silah ateşinin başladığını kendi gözlerimle gördüm" diye konuştu.

Rodionova olay anında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kendinizi koruma içgüdünüz devreye giriyor, gözleriniz fal taşı gibi açılıyor, nereye kaçabilirim? Sonra biri bize bağırdı: Ayağa kalkın, uzanmayın, yoksa hepimizi hemen vururlar"

Moskova'da katliam: Tanıkların gözünden adım adım yaşananlar - 8

"KAÇMAK İÇİN ACELE EDİN"

Yaralı bir kadın Moskova'daki bir hastane yatağından BRIEF medyasına "Bize ateş etmeye başladılar. Yere düştüm" dedi.

Yaralı kadın çıkışa doğru sürünürken yanında genç bir kızın öldürüldüğüne şahit oldu.

Moskova'da katliam: Tanıkların gözünden adım adım yaşananlar - 9

SALDIRGANLAR BİNAYI ATEŞE VERDİ

Kalabalığın bir kısmı saldırganlardan kaçmak için koştu. Diğerleri bordo koltukların arkasına saklandılar.

Rus yetkililer, saldırganların bu noktadan sonra binayı ateşe vermeye başladığını söyledi.

Bazı görgü tanıkların saldırganların, tutuşturmadan önce koltukların ve perdelerin çeşitli yerlerine bir çeşit sıvı döktüklerini aktardı.

Moskova'da katliam: Tanıkların gözünden adım adım yaşananlar - 10

İNSANLAR ALEVLERİN ÜZERİNDEN ATLADI

Görgü tanıkları, 12 bin 900 metrekarelik alana hızla yayılan ve gece gökyüzünü alevlerle kaplayan yangından kaçmak için bazılarının alevlerin üzerinden atladığını anlattı.

Tanıklardan Andrei olay yerinde yaşananları, "Ateş ediyorlardı. Biz uzak köşedeydik. Yangından kaçmak için arka tarafa doğru koştuk" sözleriyle aktardı.

Moskova'da katliam: Tanıkların gözünden adım adım yaşananlar - 11

6 BİN KİŞİLİK SALONDAN GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMADI

Çatı çöktü ve yüzlerce itfaiyeci, tüm salonu saran yangını kontrol altına almak için saatlerce mücadele etti.

6 bin kişilik konser salonundan geriye yalnızca kömürleşmiş demir destek kirişleri ve yüzlerce koltuğun çelik çerçeveleri kaldı.

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