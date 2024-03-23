Moskova'da terör saldırısı: Rusya kayıplarına ağlıyor
Moskova'da dün akşam gerçekleşen terör saldırısı sonucunda en az 143 kişi hayatını kaybetti. DAEŞ'in üstlendiği saldırıya dünyadan tepkiler artarak devam ediyor. Saldırının gerçekleştiği konser alanının önüne Rus halkı kayıpları için karanfiller bıraktı. Her dakika ölü sayısı artarken Rusya kayıplarının yasını tutuyor...
RUSYA'NIN KALBİNDE TERÖR SALDIRISI
Dün akşam Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda silahlı saldırı gerçekleşti.
Konser salonunun bulunduğu Crocus City Hall binasında patlama yaşandığı ve patlama nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 143'e ulaştığı açıklandı.