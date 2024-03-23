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Moskova'daki terör saldırısı dünya basınında

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus City Hall binasındaki konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi. Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini duyurdu. Rus haber ajansı Tass'a göre de saldırıda 146 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Terör saldırısı dünya basınında da geniş yer buldu.

Moskova'daki terör saldırısı dünya basınında - 1

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus City Hall binasındaki konser salonunda meydana gelen terör saldırısı dünyada şok etkisi yarattı.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLENDİ

DÜNYA HABERLERİ

Moskova'daki terör saldırısı dünya basınında - 2

60'tan fazla kişinin öldüğü, 146 yaralının olduğu saldırı dünya basınında da geniş yer buldu.

Moskova'daki terör saldırısı dünya basınında - 3

Daily Mail saldırıyı "Moskova konser salonunda silahlı saldırı" başlığıyla servis etti.

Moskova'daki terör saldırısı dünya basınında - 4

The Times, katliamı "Moskova'da terör saldırısı: 62 kişi öldü, konser salonu ateşe verildi" başlığıyla gördü.

Moskova'daki terör saldırısı dünya basınında - 5

Alman Bild, Moskova'daki terör saldırısını DAEŞ'in üstlendiğini belirtti.

Moskova'daki terör saldırısı dünya basınında - 6

Washington Post da saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğine dikkat çekti.

Moskova'daki terör saldırısı dünya basınında - 7

New York Post, saldırıyı okuyucularına "Rusya'da kaos" başlıyığla servis etti.

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