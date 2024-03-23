Moskova'daki terör saldırısı dünya basınında
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus City Hall binasındaki konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi. Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini duyurdu. Rus haber ajansı Tass'a göre de saldırıda 146 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Terör saldırısı dünya basınında da geniş yer buldu.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus City Hall binasındaki konser salonunda meydana gelen terör saldırısı dünyada şok etkisi yarattı.