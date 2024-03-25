Moskova'da terör saldırısı: Gözaltındaki şüpheliler hakim karşısına çıktı

Olayla ilgili dördü saldırgan olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Saldırının, ülkenin batısında hem Ukrayna'ya hem Belarus'a sınırı olan Bryansk bölgesinde yakalandığı açıklandı. İçişleri Bakanlığı, saldırganların dördünün de yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.



