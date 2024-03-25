Moskova'da terör saldırısı: Gözaltındaki şüpheliler hakim karşısına çıktı
Rusya, Cuma akşamı, son 20 yılın en büyük terör saldırısıyla sarsıldı. Terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırıda ölü sayısı 137'ye yükseldi. Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonu saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Basmanny Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.
Rusya, Cuma akşamı, son 20 yılın en büyük terör saldırısıyla sarsıldı. Terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırıda ölü sayısı 137'ye yükseldi.