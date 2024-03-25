imsakiye

Moskova'da terör saldırısı: Gözaltındaki şüpheliler hakim karşısına çıktı

Rusya, Cuma akşamı, son 20 yılın en büyük terör saldırısıyla sarsıldı. Terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırıda ölü sayısı 137'ye yükseldi. Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonu saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüpheliler Basmanny Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Moskova'da terör saldırısı: Gözaltındaki şüpheliler hakim karşısına çıktı - 1

Rusya, Cuma akşamı, son 20 yılın en büyük terör saldırısıyla sarsıldı. Terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırıda ölü sayısı 137'ye yükseldi.

9 soruda Moskova'daki terör saldırısı: Şimdi ne olacak?

DÜNYA HABERLERİ

Moskova'da terör saldırısı: Gözaltındaki şüpheliler hakim karşısına çıktı - 2

Konser salonu baskını, 2004'teki Beslan Kaliamı'nın ardından Rusya'nın uğradığı en büyük saldırısı olarak kayıtlara geçti. 

Putin, terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırıdan yaklaşık 20 saat sonra halka açıklama yaptı. Olayı, "barbarca bir terör saldırısı" olarak niteyen Putin, DAEŞ'in saldırıyı üstlendiğinden bahsetmedi. Putin, saldırganların Ukrayna'ya kaçarken yakalandığına vurgu yaptı.

Moskova'da terör saldırısı: Gözaltındaki şüpheliler hakim karşısına çıktı - 3

DAEŞ, olaydan bir gün sonra saldırıya ilişkin bir buçuk dakikalık video paylaştı. Saldırı sırasında, konser salonunun fuayesinde çekildiği anlaşılan video, örgütün kullandığı sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Moskova'da terör saldırısı: Gözaltındaki şüpheliler hakim karşısına çıktı - 4

Olayla ilgili dördü saldırgan olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Saldırının, ülkenin batısında hem Ukrayna'ya hem Belarus'a sınırı olan Bryansk bölgesinde yakalandığı açıklandı. İçişleri Bakanlığı, saldırganların dördünün de yabancı uyruklu olduğunu açıkladı.

Moskova'da terör saldırısı: Gözaltındaki şüpheliler hakim karşısına çıktı - 5

Saldırısıyla ilişkili gözaltına alınan şüphelilerden ikisi olan Saidakrami Murodalii Rachabalizoda ve Dalerdjon Barotovich Mirzoyev, Basmanny Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Moskova'da terör saldırısı: Gözaltındaki şüpheliler hakim karşısına çıktı - 6

Şüphelilerden Saidakrami Murodalii Rachabalizoda mahkemede suçlamaları kabul etti.

Moskova'da terör saldırısı: Gözaltındaki şüpheliler hakim karşısına çıktı - 7

Mahkeme iki şüphelinin de 22 Mayıs'a kadar iki ay süreyle gözaltında tutulması gerektiğine karar verdi.

Moskova'da terör saldırısı: Gözaltındaki şüpheliler hakim karşısına çıktı - 8

Şüphelilerinden biri olan Muhammadsobir Fayzov, bölge mahkemesine tıbbi taşıma koltuğunda getirildi.

Moskova'da terör saldırısı: Gözaltındaki şüpheliler hakim karşısına çıktı - 9
Moskova'da terör saldırısı: Gözaltındaki şüpheliler hakim karşısına çıktı - 10
Moskova'da terör saldırısı: Gözaltındaki şüpheliler hakim karşısına çıktı - 11
Moskova'da terör saldırısı: Gözaltındaki şüpheliler hakim karşısına çıktı - 12
Moskova'da terör saldırısı: Gözaltındaki şüpheliler hakim karşısına çıktı - 13
DAHA FAZLA GÖSTER