Myanmar'da öldürülmüştü: Japon gazetecinin kamerası 15 yıl sonra ortaya çıktı

Nagai'nin kamerasının ne zaman ve nasıl bulunduğu ve aradan geçen yıllarda nerede tutulduğuna dair kesin ayrıntılar belirsizliğini korurken, kamerayı Ogawa’ya teslim eden Aye Chan Naing, “Söyleyebileceğim şey yalnızca kameranın Myanmar'dan çıkana kadar pek çok elden geçtiğidir.” şeklinde konuştu.

Güvenlik nedenlerinden dolayı, kamerayı ülkeden nasıl çıkardıkları hakkında detay veremeyeceğini kaydeden Naing, "Şunu söyleyebilirim ki neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilen iyi bir vatandaş aracılığıyla bunu başardık." dedi.