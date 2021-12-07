NASA, astronot sınıfını tanıttı: Adanalı Deniz de yer alıyor

Haberler - ntv.com.tr 07.12.2021 - 15:34
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 23’üncü Astronot grubunu duyurdu.
İki yıllık eğitimlerinin ardından başarılı olmaları durumunda astronot unvanı kazanacak olan 10 kişilik grup içerisinde Adana doğumlu Deniz Burnham da yer aldı.
Uzay ajansı, Görev kontrol ve astronot birliklerine ev sahipliği yapan Houston'daki bir tören sırasında altı erkek ve dört kadını tanıttı.
Takım egzersizleri, kapsamlı bir tıbbi kontrol ve yetenek testleri içeren bir dizi mülakat sürecinden geçen altı erkek ve dört kadın, uçuş için seçilmeleri durumunda ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri geliştirmek için tasarlanmış temel Astronot Adayı eğitim programına katılacak.
Yaklaşık 12 bin başvuru arasından seçilen 10 kişi ile ilgili konuşan NASA yöneticisi Bill Nelson, "Her zaman genişlemek için bir sınırımız vardı ve şimdi sınır yukarı, kozmosa doğru genişletiyoruz" dedi.
Başarılı olmaları durumunda 2022 yılında göreve başlayacak adaylar arasında savaş ve test pilotlarının yanı sıra medikal fizikçi, sondaj uzmanı, deniz robotisti, Elon Musk’ın şirketi SpaceX'den uçuş cerrahı ve şampiyon bisikletçi olan biyo mühendis de yer alıyor.
NASA’nın astronot sınıfında yer alan Adana doğumlu Deniz Burnham 2007’de Kaliforniya Üniversitesi’nden kimya mühendisliği bölümünden mezun olup, 2017 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde mekanik mühendisliği doktorası yaptı.
Yüksek lisansında NASA’nın Silikon Vadisi’ndeki Ames Araştırma Merkezi’nde stajyer olarak görev alan Deniz, halihazırda ABD Donanması İhtiyat Teşkilatı’nda görev yapıyor.
İşte NASA’nın astronot sınıfında yer alacak isimler:
Nichole Ayers - ABD Hava Kuvvetleri'nde binbaşı
Marcos Berrios - ABD Hava Kuvvetleri'nde binbaşı
Christina Birch: Doktor, Biyomühendis, eski milli ABD bisikletçisi
Luke Delaney: ABD Deniz Piyadeleri'nde emekli binbaşı
Andre Douglas: Uzay sistemleri mühendisi
Jack Hathaway: ABD Donanması'nda test pilotu
Anil Menon: SpaceX’te uçuş cerrahı
Christopher Williams: Tıbbi fizikçi
Jessica Wittner: ABD Donanması'nda bir teğmen