NASA, astronot sınıfını tanıttı: Adanalı Deniz de yer alıyor

Takım egzersizleri, kapsamlı bir tıbbi kontrol ve yetenek testleri içeren bir dizi mülakat sürecinden geçen altı erkek ve dört kadın, uçuş için seçilmeleri durumunda ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri geliştirmek için tasarlanmış temel Astronot Adayı eğitim programına katılacak.