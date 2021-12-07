NASA, astronot sınıfını tanıttı: Adanalı Deniz de yer alıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay istasyonuna ve gelecekteki Ay görevlerine katılabilecek yeni astronot adaylarını açıkladı. 12 bin aday arasından seçilen 10 kişinin iki yıllık bir eğitim sonrasında uzay görevlerinde yer alacağı belirtilirken, adaylar içerisinde Adana doğumlu ABD’li asker Deniz Burnham da yer alıyor.

Haberler - ntv.com.tr 07.12.2021 - 15:34

NASA, astronot sınıfını tanıttı: Adanalı Deniz de yer alıyor - 1

Amerikan Ulusal Havacılık ve Dairesi (NASA), 23’üncü Astronot grubunu duyurdu.

NASA, astronot sınıfını tanıttı: Adanalı Deniz de yer alıyor - 2

İki yıllık eğitimlerinin ardından başarılı olmaları durumunda astronot unvanı kazanacak olan 10 kişilik grup içerisinde doğumlu Deniz Burnham da yer aldı.

NASA, astronot sınıfını tanıttı: Adanalı Deniz de yer alıyor - 3

Uzay ajansı, Görev kontrol ve astronot birliklerine ev sahipliği yapan Houston'daki bir tören sırasında altı erkek ve dört kadını tanıttı.

NASA, astronot sınıfını tanıttı: Adanalı Deniz de yer alıyor - 4

Takım egzersizleri, kapsamlı bir tıbbi kontrol ve yetenek testleri içeren bir dizi mülakat sürecinden geçen altı erkek ve dört kadın, uçuş için seçilmeleri durumunda ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri geliştirmek için tasarlanmış temel Astronot Adayı eğitim programına katılacak.

NASA, astronot sınıfını tanıttı: Adanalı Deniz de yer alıyor - 5

Yaklaşık 12 bin başvuru arasından seçilen 10 kişi ile ilgili konuşan NASA yöneticisi Bill Nelson, "Her zaman genişlemek için bir sınırımız vardı ve şimdi sınır yukarı, kozmosa doğru genişletiyoruz" dedi.

NASA, astronot sınıfını tanıttı: Adanalı Deniz de yer alıyor - 6

Başarılı olmaları durumunda 2022 yılında göreve başlayacak adaylar arasında savaş ve test pilotlarının yanı sıra medikal fizikçi, sondaj uzmanı, deniz robotisti, Elon Musk’ın şirketi SpaceX'den uçuş cerrahı ve şampiyon bisikletçi olan biyo mühendis de yer alıyor.

NASA, astronot sınıfını tanıttı: Adanalı Deniz de yer alıyor - 7

NASA’nın astronot sınıfında yer alan Adana doğumlu Deniz Burnham 2007’de Kaliforniya Üniversitesi’nden kimya mühendisliği bölümünden mezun olup, 2017 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde mekanik mühendisliği doktorası yaptı.

NASA, astronot sınıfını tanıttı: Adanalı Deniz de yer alıyor - 8

Yüksek lisansında NASA’nın Silikon Vadisi’ndeki Ames Araştırma Merkezi’nde stajyer olarak görev alan Deniz, halihazırda ABD Donanması İhtiyat Teşkilatı’nda görev yapıyor.

NASA, astronot sınıfını tanıttı: Adanalı Deniz de yer alıyor - 9

İşte NASA’nın astronot sınıfında yer alacak isimler:

Nichole Ayers - ABD Hava Kuvvetleri'nde binbaşı

Marcos Berrios - ABD Hava Kuvvetleri'nde binbaşı

Christina Birch: Doktor, Biyomühendis, eski milli ABD bisikletçisi

Luke Delaney: ABD Deniz Piyadeleri'nde emekli binbaşı

NASA, astronot sınıfını tanıttı: Adanalı Deniz de yer alıyor - 10

Andre Douglas: Uzay sistemleri mühendisi

Jack Hathaway: ABD Donanması'nda test pilotu

Anil Menon: SpaceX’te uçuş cerrahı

Christopher Williams: Tıbbi fizikçi

Jessica Wittner: ABD Donanması'nda bir teğmen

NASA, astronot sınıfını tanıttı: Adanalı Deniz de yer alıyor - 11

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