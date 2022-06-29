NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi: İsveç ve Finlandiya birliğe davet edildi

Öğleden sonraki oturuma ise NATO üyesi 30 ülkenin yanı sıra zirveye davetli olan, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç ile Gürcistan, Bosna Hersek, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore devlet veya hükümet başkanları da katılacak.

Zirvenin 29 Haziran'daki programı Prado Müzesi'nde verilecek akşam yemeği ile sona erecek.