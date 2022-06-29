NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi: İsveç ve Finlandiya birliğe davet edildi

Haberler - ntv.com.tr 29.06.2022 - 16:03
İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen 32. NATO Zirvesi, İspanya Kralı 6. Felipe'nin Kraliyet Sarayı'nda dün akşam liderlere verdiği akşam yemeği ile başladı.
NATO'dan zirveye ilişkin önemli bir açıklama geldi. Dün Türkiye'nin vardığı mutabakat sonrası Finlandiya ve İsveç'in davet edildiği bildirildi.
Mutabakat dünya basınında "Erdoğan'ın zaferi" olarak yorumlanmıştı.
NATO'nun sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:
İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık. Rusya ile kötüleşen ilişkileri yansıtan yeni bir stratejik konsepti kabul ettik. Savunma ve caydırıcılığımızı büyük ölçüde güçlendireceğiz.
Müttefiklerimizin güvenliğine en büyük ve doğrudan tehdit Rusya'dır.
Madrid zirvesinde yeni stratejik konsept kabul edildi. Rusya derhal savaşa son verip Ukrayna'dan çekilmeli. Ukrayna'nın savunma sektörünü modernize edecek şekilde desteğin artırılmasına karar verdik.
Enerji güvenliğimizi artıracağız, askeri kuvvetlerimiz için güvenilir enerji kaynakları sağlayacağız. Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya siyasal ve sahadaki desteğimizi artıracağız.
Çıkarlarımızı, güvenliğimizi ve değerlerimizi sınayan Çin, kurallar üzerine inşa edilmiş uluslararası düzeni baltalıyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirvenin sonuç bildirgesinin yayımlanmasının ardından kameraların karşısına geçti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu.
Stoltenberg şu ifadeleri kullandı:
Yeni konseptte Rusya tehdidine dikkat çekildi. Rusya, 2010’daki stratejik konseptte dış ortak iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor.
Finlandiya ve İsveç'i ittifaka davet etme kararı aldık. Finlandiya İsveç ve Türkiye arasındaki mutabakat bunu mümkün kıldı. Bu nedenle Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum.
NATO üyeleri Ukrayna'ya kapsamlı destek paketini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.
Stoltenberg sözlerini şöyle sürdürdü:
İsveç ve Finlandiya'nın adaylık sürecinin hızlı ilerlemesini bekliyoruz. Ukrayna'nın adaylığı konusunda kapımız açık olacak.
Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği zirveye, NATO üyesi 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ve davetli ülke statüsüyle Hint-Pasifik'ten Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, Avrupa'dan Finlandiya, İsveç, Avusturya, İrlanda, Malta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek ve Gürcistan, Kuzey Afrika'dan da Ürdün ve Moritanya katıldı.
Zirve için Madrid'e gelen 44 ülkeden 41'i devlet veya hükümet başkanı düzeyinde temsil edilirken, ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları da hazır bulunuyor.
Zirvenin resmi oturumu öncesinde ise liderler aile fotoğrafı çektirdi.
NATO'nun son yıllardaki en önemli zirvesinin resmi oturumu ise IFEMA fuar alanında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili konuşmalarla başladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin video konferans aracılığıyla, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın bizzat Madrid'e gelerek katıldığı ilk oturumun ardından "Madrid Stratejik Konsepti" adıyla NATO'nun gelecek 10 yılındaki yol haritasının belirleneceği ve yaklaşık 15 sayfa olduğu belirtilen metin üzerindeki tartışmalara geçilecek.
Öğleden sonraki oturuma ise NATO üyesi 30 ülkenin yanı sıra zirveye davetli olan, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç ile Gürcistan, Bosna Hersek, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore devlet veya hükümet başkanları da katılacak.
Zirvenin 29 Haziran'daki programı Prado Müzesi'nde verilecek akşam yemeği ile sona erecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise resmi oturum öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.