NATO'ya hangi ülkeler üye, Türkiye üye mi? İşte NATO'ya üye ülkeler

Almanya 1955'te ve İspanya 1982'de NATO'ya katılırken 1999'daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya İttifaka dahil oldu.



2004'teki genişlemede Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya üye olurken 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya NATO üyeleri haline geldi.

Finlandiya, 4 Nisan 2023'te resmen NATO'ya katıldı.



Finlandiya ve İsveç'e ek olarak, NATO üyesi olmayan geri kalan Avrupa Ekonomik Alanı veya Schengen Bölgesi ülkeleri İrlanda, Avusturya ve İsviçre'dir