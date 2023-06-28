NATO'ya hangi ülkeler üye, Türkiye üye mi? İşte NATO'ya üye ülkeler

NATO'ya üye ülkeler gündemdeki haberler nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Son olarak Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katılmıştı. Açık kapı politikası izleyen NATO, 74 yılı geride bırakırken 9. kez genişledi. 1949'da 12 üyeyle kurulan İttifak, Finlandiya'nın katılımıyla 31 üyeye ulaştı. Peki, NATO'ya hangi ülkeler üye, Türkiye üye mi? İşte NATO'ya üye ülkeler...

NATO'ya hangi ülkeler üye, Türkiye üye mi? İşte NATO'ya üye ülkeler - 1

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 19 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır.

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NATO'ya hangi ülkeler üye, Türkiye üye mi? İşte NATO'ya üye ülkeler - 2

NATO’nun asli görevi, üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini korumaktır. NATO'nun merkezi, örgütün Kuzey Amerika ve Avrupa'daki 31 üyesinden biri olan Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunmaktadır.

NATO'ya hangi ülkeler üye, Türkiye üye mi? İşte NATO'ya üye ülkeler - 3

NATO'NUN GENİŞLEMESİ

ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO'ya 1952'de Türkiye ve Yunanistan dahil oldu.

Almanya 1955'te ve İspanya 1982'de NATO'ya katılırken 1999'daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya ittifaka girdi.


NATO'ya hangi ülkeler üye, Türkiye üye mi? İşte NATO'ya üye ülkeler - 4

2004'teki genişlemede Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya dahil olurken 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya, NATO üyeleri haline geldi.ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO'ya 1952'de Türkiye ve Yunanistan dahil oldu.


NATO'ya hangi ülkeler üye, Türkiye üye mi? İşte NATO'ya üye ülkeler - 5

Almanya 1955'te ve İspanya 1982'de NATO'ya katılırken 1999'daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya İttifaka dahil oldu.

2004'teki genişlemede Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya üye olurken 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya NATO üyeleri haline geldi.

Finlandiya, 4 Nisan 2023'te resmen NATO'ya katıldı.

Finlandiya ve İsveç'e ek olarak, NATO üyesi olmayan geri kalan Avrupa Ekonomik Alanı veya Schengen Bölgesi ülkeleri İrlanda, Avusturya ve İsviçre'dir

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