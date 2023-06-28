NATO'ya hangi ülkeler üye, Türkiye üye mi? İşte NATO'ya üye ülkeler
NATO'ya üye ülkeler gündemdeki haberler nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. Son olarak Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katılmıştı. Açık kapı politikası izleyen NATO, 74 yılı geride bırakırken 9. kez genişledi. 1949'da 12 üyeyle kurulan İttifak, Finlandiya'nın katılımıyla 31 üyeye ulaştı. Peki, NATO'ya hangi ülkeler üye, Türkiye üye mi? İşte NATO'ya üye ülkeler...
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 19 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır.