Nikaragua'da katliam gibi kaza: 16 ölü, 47 yaralı

Nikaragua'da otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 29.07.2022 - 03:36

Nikaragua'da katliam gibi kaza: 16 ölü, 47 yaralı - 1

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da, göçmenleri taşıyan otobüs iki araçla çarpışarak uçuruma yuvarlandı. Kazada

Nikaragua'da katliam gibi kaza: 16 ölü, 47 yaralı - 2

Ülkenin kuzeyindeki Managua semtine doğru giden ve içinde 63 yolcusu bulunan otobüs, iki araçla çarpıştıktan sonra uçuruma yuvarlandı.

Nikaragua'da katliam gibi kaza: 16 ölü, 47 yaralı - 3

Otobüsteki yolculardan 16 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi yaralandı.

Nikaragua'da katliam gibi kaza: 16 ölü, 47 yaralı - 4

Nikaragua polisinden yapılan açıklamada, ölenlerin 13'ünün Venezuela uyruklu olduğu, yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Nikaragua'da katliam gibi kaza: 16 ölü, 47 yaralı - 5

Otobüsün, göçmenleri Honduras sınırına götürdüğü ve şoförün aşırı hız sonucu direksiyon kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen iki araçla çarpıştığı bilgisi paylaşıldı.

Nikaragua'da katliam gibi kaza: 16 ölü, 47 yaralı - 6

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER