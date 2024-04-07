On binlerce İsrailli sokaklarda: Netanyahu ve hükümetine istifa çağrısı

Hükümetin istifası ve erken seçim için sloganlar atan on binler, düdükler ve ıslıklar çalarak yürüdü. Bazı protestocular Netanyahu'ya hitaben üzerinde "Suç Bakanı" yazılı tişörtler giydi.

İki caddenin de her yönünü demir bariyerler ve otobüslerle kapatan polis ile göstericiler arasında yer yer arbede yaşandı.