On binlerce İsrailli sokaklarda: Netanyahu ve hükümetine istifa çağrısı
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de on binlerce kişi, Gazze'ye saldırılar devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle protesto düzenledi.
İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar devam ediyor. Hükümet karşıtı gruplar, Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisiyle ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim talep eden protestolarını artırdı.