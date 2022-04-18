Oxford’dan ‘uzaylı’ uyarısı: Dünya'nın konumunu yayınlarsak istila edebilirler

Mesaj ile ilgili konuşan Oxford Üniversitesi İnsanlığın Geleceği Enstitüsü'nde (FHI) kıdemli araştırma görevlisi olan Anders Sandberg, bu tür bilgileri dünya dışı yaşamla paylaşmanın dikkate alınması gereken bir risk oluşturduğu konusunda uyardı.

Sandberg, mesajın uzaylı bir uygarlığa ulaşma şansının düşük olmasına rağmen, "etkisi o kadar yüksek ki, gerçekten ciddiye almanız gerekiyor" dedi.