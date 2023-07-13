Paçavraların Venüs'ü yakıldı: Günümüz insanlığının eleştirisiydi
İtalya'nın Napoli kentindeki bir meydanda sergilenen "Paçavraların Venüs'ü" adlı eser kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yakıldı. Michelangelo Pistoletto tarafından yapılan ve günümüz insanının "takıntılı benliği"ne ve "tüketim çılgınlığı"na eleştiride bulunan eser çıplak Tanrıça Venüs heykeli ve yüzlerce kıyafetten oluşan bir yığından oluşuyordu. Olay, sanatseverler tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.
İtalyan çağdaş sanatçı Michelangelo Pistoletto'nun "Paçavralar Venüsü" adlı eserinin açık hava enstalasyonu, Napoli'nin merkezindeki bir kundaklama saldırısında yok edildi.