Paçavraların Venüs'ü yakıldı: Günümüz insanlığının eleştirisiydi

FAİLLER ARANIYOR

“Napoli güzelliktir, yeniden başlatmadır, bu vandalizm eylemleri ise insanların çok küçük bir kısmının ifadesidir." diyen Manfredi, sanatçı Pistolettto’yu aradığını sözlerine ekledi. Manfredi, ”Pistoletto, öfkeli ve kırgındı, ancak bu kadar şiddetli bir eylemin bile bizim tarafımızdan bir yeniden başlama anı olarak yorumlanması gerektiğini söyledi." dedi.

Diğer taraftan Napoli Güvenlik Konseyi Üyesi Antonio De Iesu, kamera görüntülerinin polis tarafından incelendiğini ve faillerin kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığını aktardı.