Paçavraların Venüs'ü yakıldı: Günümüz insanlığının eleştirisiydi

İtalya'nın Napoli kentindeki bir meydanda sergilenen "Paçavraların Venüs'ü" adlı eser kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yakıldı. Michelangelo Pistoletto tarafından yapılan ve günümüz insanının "takıntılı benliği"ne ve "tüketim çılgınlığı"na eleştiride bulunan eser çıplak Tanrıça Venüs heykeli ve yüzlerce kıyafetten oluşan bir yığından oluşuyordu. Olay, sanatseverler tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

Paçavraların Venüs'ü yakıldı: Günümüz insanlığının eleştirisiydi - 1

İtalyan çağdaş sanatçı Michelangelo Pistoletto'nun "Paçavralar Venüsü" adlı eserinin açık hava enstalasyonu, Napoli'nin merkezindeki bir kundaklama saldırısında yok edildi. 

DÜNYA HABERLERİ

Paçavraların Venüs'ü yakıldı: Günümüz insanlığının eleştirisiydi - 2

Napoli Belediyesi, eserin sabah erken saatlerde yakıldığını ve çıkan yangının nedenini tespit etmek için polis soruşturmasının devam ettiğini açıkladı. 

Paçavraların Venüs'ü yakıldı: Günümüz insanlığının eleştirisiydi - 3

YENİDEN YAPILACAK

Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi, "Napoli halkını suskun bırakan bu büyük şiddet eyleminden dolayı dehşete düştüm. Vandalizmin sanatı durdurmayacak. Paçavraların Venüs’ünü yeniden inşa edeceğiz.Bu yeniden inşanın da halkın katılımıyla gerçekleşmesini sağlamak için bir bağış kampanyası başlatacağız." dedi.

Paçavraların Venüs'ü yakıldı: Günümüz insanlığının eleştirisiydi - 4

FAİLLER ARANIYOR

“Napoli güzelliktir, yeniden başlatmadır, bu vandalizm eylemleri ise insanların çok küçük bir kısmının ifadesidir." diyen Manfredi, sanatçı Pistolettto’yu aradığını sözlerine ekledi. Manfredi, ”Pistoletto, öfkeli ve kırgındı, ancak bu kadar şiddetli bir eylemin bile bizim tarafımızdan bir yeniden başlama anı olarak yorumlanması gerektiğini söyledi." dedi.

Diğer taraftan Napoli Güvenlik Konseyi Üyesi Antonio De Iesu, kamera görüntülerinin polis tarafından incelendiğini ve faillerin kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığını aktardı.

Paçavraların Venüs'ü yakıldı: Günümüz insanlığının eleştirisiydi - 5

PAÇAVRALARIN VENÜS’Ü HAKKINDA

Pistoletto "Paçavraların Venüsü" eserini ilk kez 1967 yılında yapmış, Roma mitolojisindeki aşk, seks, güzellik ve doğurganlık tanrıçası Venüs'ün bir heykelini, onu "ayna"sının yüzeyini temizlemek için kullandığı bir paçavra yığınının karşısına yerleştirmişti. Venüs, sat eserlerinde genellikle aynası ile birlikte tasvir ediliyor 

Paçavraların Venüs'ü yakıldı: Günümüz insanlığının eleştirisiydi - 6

Sanatçı, özellikle Napoli için tasarlanan ve 28 Haziran'da Piazza Municipio'da (Belediye Meydanı) açılışı yapılan bu son enstalasyonda,  "Paçavralar Venüs’ü "nün orijinal boyutlarını büyüttü. Eserin dünyanın dört bir yanındaki müze ve galerilerde sergilenen çeşitli versiyonları bulunuyor.

Paçavraların Venüs'ü yakıldı: Günümüz insanlığının eleştirisiydi - 7

Napoli Belediyesi, 28 Haziran'da yaptığı basın açıklamasında "Yirminci yüzyılın en ikonik eserlerinden biri ve sanatçının en sembolik eserlerinden biri olarak kabul edilen ‘Paçavralar Venüs’ü’, klasik geleneğin durağan güzelliği ile çağdaş olanın geçiciliği arasındaki zıtlığı sahneliyor." ifadelerini kullandı.

Paçavraların Venüs'ü yakıldı: Günümüz insanlığının eleştirisiydi - 8

"GÜNÜMÜZ İNSANLIĞINI TEMSİL EDİYOR"

Pistoletto ise eseri için "Venüs, en iyi yanını ifade etmeye çağrılan günümüz insanlığını temsil ediyor." açıklamasını yaptı.

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