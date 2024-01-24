Paris'teki Jaures, Belleville ve Oberkampf istasyonları en yüksek hava kirliliğini kaydetti

İstasyonlarda bir saatlik bekleme süresi baz alınarak gerçekleştirilen çalışmada Belleville, Oberkampf ve Jaures'da tavsiye edilen ulusal maksimum seviye olan metreküp başına 480 mikrogramın üzerinde değerler ortaya çıktı.

İstasyonlarda tespit edilen ve çapı 10 mikron veya daha küçük olan PM10 parçacıklarının solunabilecek kadar küçük olduğu, bu nedenle solunum yolu hastalıkları ile diğer sağlık sorunlarına yol açabileceği değerlendirildi.