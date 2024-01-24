Paris'teki Jaures, Belleville ve Oberkampf istasyonları en yüksek hava kirliliğini kaydetti

Dünyanın en gelişmiş ve en eski metro ağlarından birine sahip olan Fransa’nın başkenti Paris’te istasyon içlerinde hava kirliliği ölçümleri gerçekleştirildi.

Bölgesel ulaşım otoritesi IDFM (Ile-de-France Mobilites) ve hava kalitesi gözlemevi Airparif tarafından 2015 ile 2022 yılları arasında en az bir hafta boyunca 44 istasyondaki platformlarda yapılan hava kalitesi okumalarına dayandırılan çalışmaya göre Jaures, Belleville ve Oberkampf, hava kirliliği en yüksek 3 istasyon olarak öne çıktı.

Paris'teki Jaures, Belleville ve Oberkampf istasyonları en yüksek hava kirliliğini kaydetti - 1

İstasyonlarda bir saatlik bekleme süresi baz alınarak gerçekleştirilen çalışmada Belleville, Oberkampf ve Jaures'da tavsiye edilen ulusal maksimum seviye olan metreküp başına 480 mikrogramın üzerinde değerler ortaya çıktı.

İstasyonlarda tespit edilen ve çapı 10 mikron veya daha küçük olan PM10 parçacıklarının solunabilecek kadar küçük olduğu, bu nedenle solunum yolu hastalıkları ile diğer sağlık sorunlarına yol açabileceği değerlendirildi.

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Paris'teki Jaures, Belleville ve Oberkampf istasyonları en yüksek hava kirliliğini kaydetti - 2

Sefer sıklık saatlerinden dolayı metro istasyonlarında bir saatlik bekleme süresinin aşılma ihtimali olmadığı için alarma ihtiyaç duyulmadığı ifade edildi.

Hava kirliliği en yüksek 3 istasyonun dışında kalan 40 civarındaki istasyonda hava kirliliği, orta ya da düşük seviye olarak ölçüldü.

Paris'teki Jaures, Belleville ve Oberkampf istasyonları en yüksek hava kirliliğini kaydetti - 3

Çevre aktivistlerine göre istasyonlardaki hava kirliliğinin temel nedeni, trenlerde kullanılan mekanik fren sistemi.

Paris, 26 Temmuz ile 11 Ağustos 2024 tarihleri ​​arasında olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda kente yaklaşık 800.000 civarında ilave ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

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