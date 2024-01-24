Paris'teki Jaures, Belleville ve Oberkampf istasyonları en yüksek hava kirliliğini kaydetti
Dünyanın en gelişmiş ve en eski metro ağlarından birine sahip olan Fransa’nın başkenti Paris’te istasyon içlerinde hava kirliliği ölçümleri gerçekleştirildi.
Bölgesel ulaşım otoritesi IDFM (Ile-de-France Mobilites) ve hava kalitesi gözlemevi Airparif tarafından 2015 ile 2022 yılları arasında en az bir hafta boyunca 44 istasyondaki platformlarda yapılan hava kalitesi okumalarına dayandırılan çalışmaya göre Jaures, Belleville ve Oberkampf, hava kirliliği en yüksek 3 istasyon olarak öne çıktı.
İstasyonlarda bir saatlik bekleme süresi baz alınarak gerçekleştirilen çalışmada Belleville, Oberkampf ve Jaures'da tavsiye edilen ulusal maksimum seviye olan metreküp başına 480 mikrogramın üzerinde değerler ortaya çıktı.
İstasyonlarda tespit edilen ve çapı 10 mikron veya daha küçük olan PM10 parçacıklarının solunabilecek kadar küçük olduğu, bu nedenle solunum yolu hastalıkları ile diğer sağlık sorunlarına yol açabileceği değerlendirildi.