Paskalya nedir, ne zaman kutlanır? 2024 Paskalya Bayramı ne zaman?
Paskalya, Hristiyanlık için en önemli gelenekler arasında yer alıyor. Dünya'da Paskalya Günü, Diriliş Bayramı, Diriliş Pazarı ya da Kıyam Yortusu olarak da adlandırılır. 2024 yılına girilmesiyle birlikte, Paskalya Bayramı'nın bu yıl ne zaman kutlanılacağı merak ediliyor. Peki, 2024 Paskalya Bayramı ne zaman kutlanacak?
2024 Paskalya Bayramı tarihi, yeni yıla girilmesiyle birlikte araştırılan konular arasında yer alıyor. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda pazar günü kutlanan Paskalya Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı belli oldu. Peki, 2024 Paskalya Bayramı ne zaman?