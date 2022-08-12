Polonya'nın Oder Nehri'nde ekolojik felaket: Binlerce balık nedeni bilinmeyen bir şekilde öldü

Polonya'nın Almanya sınırındaki Oder Nehri'nde, 10 ton balığın öldüğü "ekolojik bir felaket" yaşanıyor. Uzmanlar, balıkların suya karışan bir kimyasal madde yüzünden ölmüş olabileceklerini belirterek, olayın soruşturulduğunu açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 12.08.2022 - 16:33 | Son Güncelleme : 12.08.2022 - 16:47

Polonya'nın Oder Nehri'nde ekolojik felaket: Binlerce balık nedeni bilinmeyen bir şekilde öldü - 1

'nın Almanya sınırındaki Oder Nehri'nde, tonlarca balığın öldüğü "ekolojik bir felaket" yaşanıyor.

Polonya'nın Oder Nehri'nde ekolojik felaket: Binlerce balık nedeni bilinmeyen bir şekilde öldü - 2

Polonya'nın batısındaki Zielona Gora kentinde faaliyet gösteren balıkçılar derneği, Alman medyasında çıkan nehrin cıvayla kirlenmiş olabileceğine dair henüz doğrulanmamış haberler nedeniyle Oder Nehri'nde balık avlamayı durdurdu.

Polonya'nın Oder Nehri'nde ekolojik felaket: Binlerce balık nedeni bilinmeyen bir şekilde öldü - 3

Nehirde balık ölümlerine neyin sebep olduğunu tespit etmek amacıyla soruşturma yürütülüyor.

Polonya'nın Oder Nehri'nde ekolojik felaket: Binlerce balık nedeni bilinmeyen bir şekilde öldü - 4

ZEHİRLİ BİR MADDENİN NEHRE ATILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Polonya İklim ve Çevre Bakan Yardımcısı Jacek Ozdoba, "Büyük olasılıkla balıkların ve diğer organizmaların ölümüne neden olan bir maddenin suya karıştığı bir suçla karşı karşıyayız. Bu durum şu anda doğrulanmaya çalışılıyor" açıklamasını yaptı.

Polonya'nın Oder Nehri'nde ekolojik felaket: Binlerce balık nedeni bilinmeyen bir şekilde öldü - 5

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak da nehrin temizlenmesine yardımcı olmak üzere hem muvazzaf hem de yedek askerlerin görevlendirildiğini duyurdu.

Polonya'nın Oder Nehri'nde ekolojik felaket: Binlerce balık nedeni bilinmeyen bir şekilde öldü - 6

DEVASA VE KORKUNÇ BİR FELAKET

Ulusal su yönetimi otoritesi Polish Waters'ın Başkanı Przemyslaw Daca, nehirden 10 ton balık ölüsü çıkarıldığını belirterek "Bu, devasa ve korkunç bir ekolojik felaketle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.

Polonya'nın Oder Nehri'nde ekolojik felaket: Binlerce balık nedeni bilinmeyen bir şekilde öldü - 7

Polonya muhalefeti ve yerel halk, Başbakan Mateusz Morawiecki hükümetini sorunu ele almakta çok yavaş davranmakla suçladı.

Polonya'nın Oder Nehri'nde ekolojik felaket: Binlerce balık nedeni bilinmeyen bir şekilde öldü - 8

Alman yetkililer de nehirdeki olası kirlenme konusunda anında bilgilendirme yapmayan Polonya'nın uluslararası yükümlülüğünü yerine getirmediğinden şikayetçi oldu.

Polonya'nın Oder Nehri'nde ekolojik felaket: Binlerce balık nedeni bilinmeyen bir şekilde öldü - 9

Alman yetkililer nehirdeki ölü balıklardan ilk kez bir tekne kaptanının uyarısıyla 9 Ağustos'ta haberdar olmuştu.

Polonya'nın Oder Nehri'nde ekolojik felaket: Binlerce balık nedeni bilinmeyen bir şekilde öldü - 10

Polonya'nın güneybatısındaki Olawa kasabası yakınlarında ilk kez temmuz ayı sonlarında kunduz ve benzeri hayvanların yanı sıra çok sayıda ölü balık tespit edilmişti.

Polonya'nın Oder Nehri'nde ekolojik felaket: Binlerce balık nedeni bilinmeyen bir şekilde öldü - 11

Çekya'da doğan Oder, yaklaşık 850 kilometrelik uzunluğuyla Vistül'den sonra Polonya'nın ikinci uzun nehri olarak öne çıkıyor.

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