Polonya'nın Oder Nehri'nde ekolojik felaket: Binlerce balık nedeni bilinmeyen bir şekilde öldü

ZEHİRLİ BİR MADDENİN NEHRE ATILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Polonya İklim ve Çevre Bakan Yardımcısı Jacek Ozdoba, "Büyük olasılıkla balıkların ve diğer organizmaların ölümüne neden olan bir maddenin suya karıştığı bir suçla karşı karşıyayız. Bu durum şu anda doğrulanmaya çalışılıyor" açıklamasını yaptı.