Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Vladimir Putin'in kesin olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 87,29'unu alarak devlet başkanı seçimini kazandığını açıkladı. Seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıkan Putin, Kızıl Meydan'da toplanan vatandaşlara hitap etti.