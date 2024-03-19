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Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da miting yaptı. Putin, Kızıl Meydan'dan, Ukrayna'da ilhak edilen topraklara selam gönderdi.

Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 1

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Vladimir Putin'in kesin olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 87,29'unu alarak devlet başkanı seçimini kazandığını açıkladı. Seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıkan Putin, Kızıl Meydan'da toplanan vatandaşlara hitap etti. 

DÜNYA HABERLERİ

Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 2

Etkinlik, Kırım'ın ilhakının 10'uncu yıldönümünde düzenlendi. Kızıl Meydan'da önce büyük bir konser verildi. Moskovalılar, ellerinde Rus bayraklarıyla meydanı doldurdu. 

Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 3

Putin, sahneye, devlet başkanlığı seçimindeki üç rakibiyle birlikte çıktı. Hepsine tek tek söz verdi.

Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 4

Sahneden Kırım'a ve Sivastopol'e de selam gönderdi.

Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 5

Putin, üç gün süren ve dün sona eren seçimde beşinci kez devlet başkanı seçildi. 71 yaşındaki Rusya lideri 2030'a kadar iktidarda kalacak.

Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 6

2020'de yapılan anayasa değişikliği Putin'in 2030'da yeniden aday olmasına da imkan veriyor.

Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 7
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 8
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 9
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 10
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 11
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 12
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 13
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 14
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 15
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 16
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 17
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 18
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 19
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 20
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 21
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 22
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 23
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 24
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 25
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 26
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 27
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 28
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 29
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 30
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 31
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 32
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 33
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 34
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 35
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 36
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 37
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 38
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 39
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 40
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 41
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 42
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 43
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 44
Putin'den gövde gösterisi: Seçim zaferinin ardından Kızıl Meydan'da halka seslendi - 45
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