Putin'den "zafer" konuşması
Anadolu Ajansı, Reuters, AP
Rusya'da yapılan seçimlerde, Vladimir Putin bir kez daha devlet başkanı seçildi. Putin, yaptığı zafer konuşmasında, seçmenlerine teşekkür etti.
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Rusya'da yapılan seçimlerde, Vladimir Putin bir kez daha devlet başkanı seçildi. Putin, yaptığı zafer konuşmasında, seçmenlerine teşekkür etti.
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2Rus lider Vladimir Putin başkanlık seçimlerinde elde ettiği zaferin ardından bu açıklamayı yaptı.
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3Putin, oyların yaklaşık yüzde 80'ini aldı.
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4Dördüncü kez devlet başkanı seçilen 65 yaşındaki Putin, Kızıl Meydan'da yaptığı zafer konuşmasında seçmenlerine seslendi.
Rus lider "Bu zaferi son yıllarda çok zor koşullar altında yaptıklarımızın takdir edilmesi olarak görüyorum" dedi.
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5Putin Parti Genel Merkezi'nde de kameralar önündeydi.
Rus lider bir gazetecinin İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajan Sergey Skripal'le ilgili sorusunu yanıtladı.
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6Putin, "Rusya bu tür maddelere sahip değil. Tüm kimyasal silahlarımız uluslararası müfettişlerin kontrolü altında yok edildi. Rusya'nın hele ki başkanlık seçimleri arifesinde böyle bir şey yapabileceğini düşünmek saçmalık" dedi.
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7Vladimir Putin altı yıl daha Rusya'yı yönetecek.
Böylece çeyrek asır iktidarda kalarak, Stalin'den sonra ülkeyi en uzun süre yöneten Rus lider olacak.
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