Putin'in NATO sınırındaki gizli evi: Hava savunma sistemiyle korunuyor
Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e ait lüks evler ve saraylar kimi zaman Rus muhaliflerin ifşalarına konu oluyor. Rus liderin Finlandiya sınırında doğa içinde, gizli lüks bir ev kompleksi olduğu iddia edildi. Havadan görüntüleri çekilerek kamuoyuyla paylaşılan komplekste helikopter pisti, hava savunma sistemi ve 4 metrelik bir şelalenin dahi bulunduğu belirtiliyor.
Doğanın içinde, 4 km2'lik bir alanda, kara ulaşımı yok. Havadan çekilmiş görüntülerdeki bu yapıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Finlandiya sınırı yakınlarındaki gizli ev kompleksi olduğu iddia ediliyor.
İddia Rus muhalif Mikhail Hodorkovski'nin "The Dossier Center" adlı araştırma merkezine ait. Vladimir Putin'in kamuoyundan sakladığı pek çok konutunu daha önce görüntüleyen merkez bu kez Rus liderin Finlandiya sınırındaki Karelia'da bir göl kenarında sahip olduğunu iddia ettiği yapıları görüntüledi.