Putin'in NATO sınırındaki gizli evi: Hava savunma sistemiyle korunuyor

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e ait lüks evler ve saraylar kimi zaman Rus muhaliflerin ifşalarına konu oluyor. Rus liderin Finlandiya sınırında doğa içinde, gizli lüks bir ev kompleksi olduğu iddia edildi. Havadan görüntüleri çekilerek kamuoyuyla paylaşılan komplekste helikopter pisti, hava savunma sistemi ve 4 metrelik bir şelalenin dahi bulunduğu belirtiliyor.

Putin'in NATO sınırındaki gizli evi: Hava savunma sistemiyle korunuyor - 1

Doğanın içinde, 4 km2'lik bir alanda, kara ulaşımı yok. Havadan çekilmiş görüntülerdeki bu yapıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Finlandiya sınırı yakınlarındaki gizli ev kompleksi olduğu iddia ediliyor.

İddia Rus muhalif Mikhail Hodorkovski'nin "The Dossier Center" adlı araştırma merkezine ait. Vladimir Putin'in kamuoyundan sakladığı pek çok konutunu daha önce görüntüleyen merkez bu kez Rus liderin Finlandiya sınırındaki Karelia'da bir göl kenarında sahip olduğunu iddia ettiği yapıları görüntüledi.

PUTİN'İN MAL VARLIĞI AÇIKLANDI / HABER

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Putin'in NATO sınırındaki gizli evi: Hava savunma sistemiyle korunuyor - 2

Paylaşılan videodaki iddialara göre komplekste Putin'in rahatı ve özellikle de güvenliği için her şey düşünülmüş. Karelya Kompleksinin pek çok noktasında 7/24 kayıtta olan güvenlik kameraları bulunuyor.

Putin'in daha önce başka konutlarında kullandığı Pantsir hava savunma sistemininse yeşil bir tepenin altına gizlendiği iddia ediliyor. Kompleksin etrafı dikenli tellerle çevrili, üstelik karadan araçla ulaşmak da mümkün değil.

Putin'in NATO sınırındaki gizli evi: Hava savunma sistemiyle korunuyor - 3

Putin 2 helikopter pistinin olduğu eve Rus federal koruma servisi eşliğinde gelirken, çevredeki komşu adalarda dahi geniş güvenlik önlemleri alınıyor. Arazide 4 metrelik bir şelale bile var. Göl kenarındaki iskeleyeyse Putin özel yatıyla yanaşabiliyor.

Et üretimi için bir çiftliğin de bulunduğu Karelia'da Avusturya'dan getirilen özel ekipmanlarla donatılmış, 300 bin dolara mal olmuş bir de bira fabrikası bulunuyor.

Putin'in NATO sınırındaki gizli evi: Hava savunma sistemiyle korunuyor - 4

Karelia Kompleksinin yapımı için harcanan paranın, Kremlin'in dostu Rus oligarkların şirketleri tarafından karşılandığı belirtiliyor. Kompleksin yakınlarında Rus oligark Roman Abramoviç'in de bir evi var.

Vladimir Putin'in Karelia Kompleksi'ne senede 1 kez gittiği belirtiliyor. 2021 yılında, şu anda cezaevinde bulunan Rus Muhalif Aleksi Navalni, Rusya liderine ait olduğu iddiasıyla "Putin'in sarayı" başlıklı bir video paylaşmış ve video dünya kamuoyunda büyük ses getirmişti.

Putin'in NATO sınırındaki gizli evi: Hava savunma sistemiyle korunuyor - 5

Putin'in kendisinin olduğunu reddettiği sarayı korumakla görevli emekli Rus generalinse, 2023'te rüşvet suçundan cezaevindeyken, tanımlanamayan bir hastalık nedeniyle öldüğü duyurulmuştu.

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