Putin'in NATO sınırındaki gizli evi: Hava savunma sistemiyle korunuyor

Paylaşılan videodaki iddialara göre komplekste Putin'in rahatı ve özellikle de güvenliği için her şey düşünülmüş. Karelya Kompleksinin pek çok noktasında 7/24 kayıtta olan güvenlik kameraları bulunuyor.



Putin'in daha önce başka konutlarında kullandığı Pantsir hava savunma sistemininse yeşil bir tepenin altına gizlendiği iddia ediliyor. Kompleksin etrafı dikenli tellerle çevrili, üstelik karadan araçla ulaşmak da mümkün değil.