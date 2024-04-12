Putin'in yeni hedefi Kara-Murza mı?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakibi olarak görülen muhalif Aleksey Navalni'nin hapishanede ölümünün ardından Vladimir Kara-Murza ülkenin en yüksek profilli siyasi suçlusu haline geldi. Kara-Murza, Ukrayna savaşına yönelik eleştirilerinden dolayı "vatana ihanet" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rusya'da bir siyasi mahkuma verilen en uzun cehapis cezasını alan Kara-Murza, Wall Street Journal'a göre Putin'in bir sonraki hedefi olabilir...
Rusya'nın en önde gelen muhalefet lideri Aleksey Navalni'nin geçen ayki ölümünden bu yana Vladimir Kara-Murza, ülkenin bir numaralı siyasi mahkumu haline geldi.
Navalni'nin başına gelen benzer olaylar gibi Kara-Murza da sinir gazı zehirlenmesi yaşadı. 2015'te ve 2017'de iki kez komaya girdi.