Putin'in yeni hedefi Kara-Murza mı?

Rusya'nın en önde gelen muhalefet lideri Aleksey Navalni'nin geçen ayki ölümünden bu yana Vladimir Kara-Murza, ülkenin bir numaralı siyasi mahkumu haline geldi.

Navalni'nin başına gelen benzer olaylar gibi Kara-Murza da sinir gazı zehirlenmesi yaşadı. 2015'te ve 2017'de iki kez komaya girdi.