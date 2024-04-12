Putin'in yeni hedefi Kara-Murza mı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakibi olarak görülen muhalif Aleksey Navalni'nin hapishanede ölümünün ardından Vladimir Kara-Murza ülkenin en yüksek profilli siyasi suçlusu haline geldi. Kara-Murza, Ukrayna savaşına yönelik eleştirilerinden dolayı "vatana ihanet" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rusya'da bir siyasi mahkuma verilen en uzun cehapis cezasını alan Kara-Murza, Wall Street Journal'a göre Putin'in bir sonraki hedefi olabilir...

Putin'in yeni hedefi Kara-Murza mı? - 1

Rusya'nın en önde gelen muhalefet lideri Aleksey Navalni'nin geçen ayki ölümünden bu yana Vladimir Kara-Murza, ülkenin bir numaralı siyasi mahkumu haline geldi.

Navalni'nin başına gelen benzer olaylar gibi Kara-Murza da sinir gazı zehirlenmesi yaşadı. 2015'te ve 2017'de iki kez komaya girdi. 

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Putin'in yeni hedefi Kara-Murza mı? - 2

Kara-Murza Ukrayna saldırısını açıkça bir savaş olarak değrlendirerek kınadı. Bir hafta sonra savaşla ilgili "yalan haber" yayma suçuyla Moskova'daki evinin önünde tutuklandı.

Vatana ihanet davası, Kremlin'in "devlet sırrı" olarak gördüğü bilgileri içerdiği için kapalı kapılar ardında gerçekleşti.

Kara-Murza'ya 25 yıl hapis cezası verildi; bu Rusya'daki herhangi bir siyasi mahkumun çektiği en uzun hapis cezası.

Putin'in yeni hedefi Kara-Murza mı? - 3

"PARMAKLIKLAR ARDINDA ÖLECEK BİR SONRAKİ RUS MUHALİF"

Sibirya'da tutuklu bulunduğu ceza kolonisinde Navalni'nin ölümünün ardından sert açıklamalarda bulundu.

Kara-Murza, "Eğer ümitsizliğe boyun eğersek ve umutsuzluğa kapılırsak, onlara tam olarak istediklerini vermiş oluruz. Ölen yoldaşlarımıza karşı temel görevimiz, çalışmalarımızı eskisinden daha büyük bir özveriyle sürdürmektir" dedi.

Wall Street Journal'a göre Putin'e karşı sert muhalefetiyle öne çıkan Kara-Murza parmaklıklar ardında ölecek bir sonraki Rus muhalif olabilir.

Putin'in yeni hedefi Kara-Murza mı? - 4

İKİ YIL İÇİNDE ÖLEBİLİR

Kremlin'i ve Ukrayna'daki savaşı eleştirdiği için 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Kara-Murza, 2015 ve 2017 yıllarında iki kez zehirlendi.

İki kez komaya giren siyasetçinin doktorları, uygun tedavi olmazsa iki yıl içinde ölebileceğini söylüyor.

Putin'in yeni hedefi Kara-Murza mı? - 5

NAVALNİ'DEN FARKLI BİR TEHDİT

Navalni, Rus lider Putin'e karşı yürüttüğü kampanyasıyla dünya çapında manşetlere çıkarken, Kara-Murza farklı bir tehdit oluşturuyordu.

Gazetecilikten siyasi ajanlığa geçiş yapan Kara-Murza, İngiltere ve ABD'de yaşarken uluslararası bağlar kurma konusunda uzmanlaştı.

Putin'in yeni hedefi Kara-Murza mı? - 6

Rus muhaliflere göre eğer Navalni Rusya'da devlet başkanı olma vizyonunu gerçekleştirebilseydi, akıcı İngilizcesi ve Batı'daki derin bağlantıları sayesinde 42 yaşındaki Kara-Murza'nın mükemmel bir dışişleri bakanı olabilirdi.

Putin'in yeni hedefi Kara-Murza mı? - 7

"PUTIN KORKUDAN BESLENİYOR"

İnsan hakları grupları şu anda Rusya'da neredeyse 700 siyasi mahkum bulunduğunu söylüyor.

Kara-Murza geçen ay hapishaneden yazdığı bir mektupta, "Vatandaşlarınızı sisteme karşı durmaya çağırıyorsanız, örnek olmalı ve riskleri paylaşmalısınız. Putin rejimi hayatta kalıyor ve toplumumuza aşıladığı korkudan besleniyor. Fakat şantaj gibi korku da yalnızca insanlar buna boyun eğmeyi seçerse etkili olur” ifadelerini kullandı.

Putin'in yeni hedefi Kara-Murza mı? - 8

SON İFADESİNDE DE MEYDAN OKUDU

Kara-Murza mahkeme önündeki son ifadesinde meydan okurcasına konuştu, "Kendimi tek bir şey için suçluyorum. Yıllarca süren siyasi faaliyetim boyunca yurttaşlarımı ve demokratik ülkelerdeki yeterince politikacıyı Kremlin'deki mevcut rejimin Rusya ve dünya için oluşturduğu tehlike konusunda ikna edemedim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Kara-Murza'nın "siyasi nefret ve düşmanlık nedeniyle" Rusya'nın egemenliğine ve güvenliğine zarar verdiğine karar verdi.

Nisan 2023'te 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Putin'in yeni hedefi Kara-Murza mı? - 9

RUS HAPİSHANESİNDE HAYAT

Kara-Murza, sahip olduğu tek şeyin bir kupa, diş fırçası, bir kalıp sabun, iki havlu ve iki kitap olduğunu söylüyor.

Çocuklarının resimlerine izin verilmiyor. Üzerinde uyuduğu sert yatak günün 16 saati katlanmış durumda ve hücresine hiç doğal ışık girmiyor.

Putin'in yeni hedefi Kara-Murza mı? - 10

Günlük egzersiz, tavandaki parmaklıkların arasından gökyüzünün görülebildiği küçük bir avlu etrafında bir buçuk saat yürümekle sınırlı.

Wall Street Journal'a yazdığı mektupta Kara-Murza, kendisini ayakta tutan üç şeyin olduğunu söyledi: Hristiyan inancı, tarihin doğru tarafında olduğu duygusu ve Putin hükümetinin çökeceğine dair güçlü inanç.

Putin'in yeni hedefi Kara-Murza mı? - 11

"YERİMİZİ BAŞKALARI ALACAK"

Kara-Murza mektubunda Navalni'nin Moskova'daki cenazesine gelen binlerce gence atıfta bulunarak, "Bu rejim ne yaparsa yapsın geleceği durduramaz. Hepimizi öldürseler bile yerimizi başkaları alacak" diye yazdı.

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