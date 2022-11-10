Ron DeSantis yeni Trump mı olacak?

Kampanyalarında sınır güvenliğini artırma, gelir vergilerini düşürme, kürtaj hakkını kısıtlama gibi konularda beklenti yaratan; iklim krizi, pandemi kısıtlamaları ve sağlık hizmetleri konularında "öncelik" kullanmayan DeSantis, Obama yönetimine karşı etkili bir muhalefet sergiledi.



Liberal medya ile sürekli gerginlik yaşayan Ron DeSantis, uzmanlar göre bu alanda Trump yöntemleri kullanıyor ve bu sayede sürekli gündemde kalıyor.