Rus füzelerinin vurmasının ardından Kiev susuz kaldı

Dün Kiev’e ek olarak Lviv, Dnipropetrovsk, Harkiv ve Zaporijya’da füzelerin hedefi oldu. Ukraynalı yetkililer, genel olarak, çoğu enerji üreten 10 bölgede 18 tesisin füzeler ve İHA’ları tarafından vurulduğunu açıkladı.