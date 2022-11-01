Rus füzelerinin vurmasının ardından Kiev susuz kaldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki insanlar, Rus füzelerinin dün ülke genelindeki önemli enerji tesisleri vurmasının ardından su için kuyruğa girmek zorunda kaldı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, başkentteki insanların yüzde 40’ının susuz kaldığını ve 270 bin evin elektriğinin olmadığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise saldırıların, haftasonu Rusya'daki Karadeniz filosuna yapılan saldırıya misilleme olduğunu söyledi.

Rus füzelerinin vurmasının ardından Kiev susuz kaldı - 1

Ukrayna İçişleri Bakanlığı ülke çapındaki saldırılarda 13 kişinin yaralandığını açıkladı. 

Rus füzelerinin vurmasının ardından Kiev susuz kaldı - 2

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam yaptığı açıklamada Ukraynalılardan zaten "son derece tutumlu" olan elektrik tüketimini azaltmalarını istedi. 

Rus füzelerinin vurmasının ardından Kiev susuz kaldı - 3

KENT GENELİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ardından, Kiev'de sokak lambaları kapatıldı ve troleybüsler geleneksel otobüslerle değiştirildi.Ukraynalılar, çeşmelerden su depolamak için sıraya girerken kent genelinde uzun kuyruklar oluştu. 

Rus füzelerinin vurmasının ardından Kiev susuz kaldı - 4

Zelenski, ayrıca Rusya'nın "Ukrayna'nın yaşam iradesini" yok edecek füzelere sahip olmadığını sözlerine ekledi. 

Rus füzelerinin vurmasının ardından Kiev susuz kaldı - 5

Dün Kiev’e ek olarak Lviv, Dnipropetrovsk, Harkiv ve Zaporijya’da füzelerin hedefi oldu. Ukraynalı yetkililer, genel olarak, çoğu enerji üreten 10 bölgede 18 tesisin füzeler ve İHA’ları tarafından vurulduğunu açıkladı. 

Rus füzelerinin vurmasının ardından Kiev susuz kaldı - 6

SALDIRILAR MİSİSLLEME AMAÇLI YAPILDI

Öte yandan, dünkü saldırılar, Rusya'nın hafta sonu ilhak edilen Kırım yarımadasındaki Karadeniz Filosu’na yapılan İHA saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tutmasının ardından geldi. Putin, saldırıların kısmen bir misilleme amaçlı olduğunu doğruladı.

Rus füzelerinin vurmasının ardından Kiev susuz kaldı - 7

Ayrıca yeni saldırı dalgası, Rusya'nın Ukrayna'daki stratejisi son örneği oldu. Daha önce Rusya'nın, Ukrayna'daki önemli enerji altyapılarını,  sıcaklıkların -20C'ye düşebileceği kış aylarından önce yok etmeye çalıştığı öne sürülmüştü.

Rus füzelerinin vurmasının ardından Kiev susuz kaldı - 8

Ukrayna ise ordusunun başarılı bir karşı saldırıda toprakları geri alması nedeniyle bunun Rusya'nın askeri yenilgilerine tepkisi olarak geldiğini belirtti.

Rus füzelerinin vurmasının ardından Kiev susuz kaldı - 9

RUSYA TAHIL KORİDORU ANLAŞMASINI ASKIYA ALDI

Rusya Savunma Bakanlığı, haftasonu  Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rus füzelerinin vurmasının ardından Kiev susuz kaldı - 10

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı" denilmişti.

Rus füzelerinin vurmasının ardından Kiev susuz kaldı - 11
Rus füzelerinin vurmasının ardından Kiev susuz kaldı - 12

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