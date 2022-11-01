Rus füzelerinin vurmasının ardından Kiev susuz kaldı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı ülke çapındaki saldırılarda 13 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam yaptığı açıklamada Ukraynalılardan zaten "son derece tutumlu" olan elektrik tüketimini azaltmalarını istedi.
Ardından, Kiev'de sokak lambaları kapatıldı ve troleybüsler geleneksel otobüslerle değiştirildi.Ukraynalılar, çeşmelerden su depolamak için sıraya girerken kent genelinde uzun kuyruklar oluştu.
Zelenski, ayrıca Rusya'nın "Ukrayna'nın yaşam iradesini" yok edecek füzelere sahip olmadığını sözlerine ekledi.
Dün Kiev’e ek olarak Lviv, Dnipropetrovsk, Harkiv ve Zaporijya’da füzelerin hedefi oldu. Ukraynalı yetkililer, genel olarak, çoğu enerji üreten 10 bölgede 18 tesisin füzeler ve İHA’ları tarafından vurulduğunu açıkladı.
Öte yandan, dünkü saldırılar, Rusya'nın hafta sonu ilhak edilen Kırım yarımadasındaki Karadeniz Filosu’na yapılan İHA saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tutmasının ardından geldi. Putin, saldırıların kısmen bir misilleme amaçlı olduğunu doğruladı.
Ayrıca yeni saldırı dalgası, Rusya'nın Ukrayna'daki stratejisi son örneği oldu. Daha önce Rusya'nın, Ukrayna'daki önemli enerji altyapılarını, sıcaklıkların -20C'ye düşebileceği kış aylarından önce yok etmeye çalıştığı öne sürülmüştü.
Ukrayna ise ordusunun başarılı bir karşı saldırıda toprakları geri alması nedeniyle bunun Rusya'nın askeri yenilgilerine tepkisi olarak geldiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, haftasonu Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör eylemini göz önünde bulundurarak, Rus tarafı Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı" denilmişti.