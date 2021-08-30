Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yeni çatlaklar keşfetti

EKİPMANLARIN ÇOĞU YAŞLANDI

Bununla birlikte Solovyov, çatlakların herhangi bir hava sızıntısına neden olup olmadığını söylemedi,ancak, ISS’deki ekipmanlarının çoğunun yaşlanmaya başladığını aktardı. Ayrıca, istasyonda 2025'ten sonra bir kırık ekipmanlardan oluşan bir "hurda çığının" oluşabileceği konusunda uyardı.