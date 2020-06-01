Rusya normalleşmede ikinci aşamaya geçti

Başkent Moskova’da alışveriş merkezleri, gıda harici perakende satış yapan işletmeler, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyeleri açılırken, vatandaşların her sabah dört saat açık havada spor yapmasına ve haftanın 3 günü yaşadığı adresin 2 kilometre civarında açık havada gezmesine izin verildi.

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Anadolu Ajansı 01.06.2020 - 23:43

Rusya genelinde salgın nedeniyle iç turizme yönelik alınan tedbirlerin gevşetilmesi çerçevesinde, sağlık lisansı olan sanatoryum ve oteller faaliyete başladı.

Başkent Moskova’da bugün itibariyle tedbirlerin gevşetilmesinde ikinci aşamaya geçildi.

Alışveriş merkezleri, gıda harici perakende satış yapan işletmeler, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyeleri açıldı.

Vatandaşların her gün sabah saat 05.00’dan 09.00’a kadar açık havada spor yapmasına ve yaşadıkları binaya göre haftanın 3 günü saat 09.00’dan 21.00’a kadar yaşadığı adresin 2 kilometre civarında açık havada gezmesine izin veren uygulama yürürlüğe girdi.

VAKA SAYISI 414 BİNİ GEÇTİ





Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 35 kişide daha corona virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 414 bin 878’e ulaştı.

Ülkede son bir günde can kaybı 162 artarak 4 bin 855’e, iyileşen sayısı 3 bin 994 artarak 175 bin 877’ye çıktı.

YENİ VAKALARIN YÜZDE 40'INDA SEMPTOM GÖRÜLMEDİ Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 2,2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 40,1’inde semptom görülmediği ifade edildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da günlük vaka sayısı 2 bin 297 artarak 183 bin 88’e, ölü sayısı 76 artarak 2 bin 553’e çıktı.



Şehirde toplam 82 bin 289 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

11 MİLYONA YAKIN TEST



Açıklamada, 304 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte 279 bin testin yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 10 milyon 900 binden fazla olduğu belirtildi.Açıklamada, 304 bin kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.