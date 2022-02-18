Rusya-Ukrayna krizi: ABD ve Rusya görüştü

Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırabileceğine dair açıklamalar da gelmeye ediyor. BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Blinken, Rusya'nın işgal için bahane üreteceği iddiasını yineledi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ise Rusya ile büyük bir çatışma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.