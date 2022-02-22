Rusya-Ukrayna sınırındaki kriz ve çatışmaların tarihçesi: 2014'ten bu yana 15 bin kişi öldü

EKİM 2021'DE RUS YIĞINAĞI BAŞLADI

Rusya'nın Ekim 2021'de Ukrayna sınırına asker ve askeri teçhizat yığmaya başlaması üzerine dünya kamuoyu olası bir işgalin kapıda olduğu düşüncesiyle yeniden hareketlendi.



Aralık ayında ise Rusya Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rus askerlerinin geri çekilmesi için Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması ve Doğu Avrupa'ya konuşlandırılan NATO birlikleri ve askeri teçhizatın azaltılması gerektiği bildirildi.



Bu talepler ABD ile NATO tarafından reddedilirken, gerilim tırmandı.