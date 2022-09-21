Rusya'da kısmi askeri seferberlik: Ya cephe ya cezaevi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında 'kısmi askeri seferberlik' ilan etti.
Duyurunun ardından askere alınma korkusu yaşayan çok sayıda kişi ülkeden ayrılmak için harekete geçti.
Rusya’dan uçuşların devam ettiği çok sayıda ülkeye 21 Eylül için biletlerin tükendiği görüldü.
Peki kısmi seferberlik ne anlama geliyor? Sorunun yanıtını Savunma Bakanı Şoygu bir röportajda verdi, kararın ayrıntılarını anlattı.
Kısmi seferberlik kapsamında herkesin askere alınmayacağı belirtiliyor.
Sadece daha önce orduda görev almış olanlar ve ordunun yedek birlikleri göreve çağırılacak.
Şoygu bu sayıyı 300 bin olarak açıkladı. Bu sayıda askerin göreve çağırılması öngörülüyor.
Ancak göreve çağrılacaklar, hemen cephe hattına gönderilmeyecek.
Önce askeri eğitim verilecek. Sonra hizmete başlayacaklar. Şoygu silah altına alınanların yüzde 1'inin cephe hattına gönderileceğini söyledi.
Seferberlik emriyle, göreve çağırılan tüm Ruslar asker statüsünde olacak. Bununla birlikte Ukrayna'da işgal edilen bölgelerdeki Rus yanlısı güçler de Rus askeri statüsüne alınacak.
Karar bugünden itibaren geçerli olacak. Peki göreve çağırılan kişi, orduya katılmak istemezse ne olacak? Rusya'da kısa bir süre önce bir yasal düzenleme yapıldı. Askeri görevden kaçmanın cezası 10 yıla çıkarıldı. Yani görev emri geldiği halde orduya katılmak istemeyenleri uzun bir süre cezaevi bekliyor.