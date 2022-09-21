Rusya'da kısmi askeri seferberlik: Ya cephe ya cezaevi

Seferberlik emriyle, göreve çağırılan tüm Ruslar asker statüsünde olacak. Bununla birlikte Ukrayna'da işgal edilen bölgelerdeki Rus yanlısı güçler de Rus askeri statüsüne alınacak.



Karar bugünden itibaren geçerli olacak. Peki göreve çağırılan kişi, orduya katılmak istemezse ne olacak? Rusya'da kısa bir süre önce bir yasal düzenleme yapıldı. Askeri görevden kaçmanın cezası 10 yıla çıkarıldı. Yani görev emri geldiği halde orduya katılmak istemeyenleri uzun bir süre cezaevi bekliyor.