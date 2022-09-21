Rusya'da kısmi askeri seferberlik: Ya cephe ya cezaevi

Rusya'da 'kısmi askeri seferberlik' ilan edildi. Kararın açıklanmasının ardından orduya katılmak istemeyenler ülkeden kaçmanın yollarını aramaya başladı. Rusya'da seferberlik zamanında görevden kaçmanın cezası yeni bir düzenlemeyle 10 yıla çıkarılmıştı. Yani şartları taşıdığı halde orduya katılmayan Rus vatandaşlarını uzun bir cezaevi süreci bekliyor.

Rusya'da kısmi askeri seferberlik: Ya cephe ya cezaevi - 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında 'kısmi askeri seferberlik' ilan etti.

Rusya'da kısmi askeri seferberlik: Ya cephe ya cezaevi - 2

Duyurunun ardından askere alınma korkusu yaşayan çok sayıda kişi ülkeden ayrılmak için harekete geçti.

Rusya'da kısmi askeri seferberlik: Ya cephe ya cezaevi - 3

Rusya’dan uçuşların devam ettiği çok sayıda ülkeye 21 Eylül için biletlerin tükendiği görüldü.

Rusya'da kısmi askeri seferberlik: Ya cephe ya cezaevi - 4

Peki kısmi seferberlik ne anlama geliyor? Sorunun yanıtını Savunma Bakanı Şoygu bir röportajda verdi, kararın ayrıntılarını anlattı.

Kısmi seferberlik kapsamında herkesin askere alınmayacağı belirtiliyor.

Rusya'da kısmi askeri seferberlik: Ya cephe ya cezaevi - 5

Sadece daha önce orduda görev almış olanlar ve ordunun yedek birlikleri göreve çağırılacak.

Şoygu bu sayıyı 300 bin olarak açıkladı. Bu sayıda askerin göreve çağırılması öngörülüyor.

Rusya'da kısmi askeri seferberlik: Ya cephe ya cezaevi - 6

Ancak göreve çağrılacaklar, hemen cephe hattına gönderilmeyecek.

Önce askeri eğitim verilecek. Sonra hizmete başlayacaklar. Şoygu silah altına alınanların yüzde 1'inin cephe hattına gönderileceğini söyledi.

Rusya'da kısmi askeri seferberlik: Ya cephe ya cezaevi - 7

Seferberlik emriyle, göreve çağırılan tüm Ruslar asker statüsünde olacak. Bununla birlikte Ukrayna'da işgal edilen bölgelerdeki Rus yanlısı güçler de Rus askeri statüsüne alınacak.

Karar bugünden itibaren geçerli olacak. Peki göreve çağırılan kişi, orduya katılmak istemezse ne olacak? Rusya'da kısa bir süre önce bir yasal düzenleme yapıldı. Askeri görevden kaçmanın cezası 10 yıla çıkarıldı. Yani görev emri geldiği halde orduya katılmak istemeyenleri uzun bir süre cezaevi bekliyor.

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