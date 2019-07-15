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Rusya'da muhalifler gözaltına alındı

Anadolu Ajansı, Reuters

Rusya'da Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kaydının kabul edilmemesi nedeniyle yapılan izinsiz gösteride Rus muhalifler gözaltına alındı.

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    Rus basınında çıkan haberlere göre, Moskova Şehir Meclisi seçimlerinde adaylık için topladıkları imzalarının kabul edilmediğini ileri süren bağımsız adaylar izinsiz gösteri düzenledi.
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    Moskova Belediye Başkanlık binasının önünde başlayan, Moskova Şehir Seçim Komitesi binasının önünde devam eden gösteriye binlerce kişi katıldı.
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    Gösteride, adaylardan İlya Yaşin, İvan Jdanov, Yuliya Galyamina ve Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'ın kurduğu "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" avukatı Lubov Sobol ve birçok kişi gözaltına alındı.
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    Protestocular, Moskova'da adil seçimlerin yapılmasını istedi.
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